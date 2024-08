La fórmula del Frente Amplio (FA) visitó este domingo la localidad de Lascano, en Rocha, en una tarde fría y lluviosa, como parte del inicio de la campaña en el interior del país de cara a las elecciones de octubre. Yamandú Orsi y Carolina Cosse destacaron la “solidaridad” como acción política, la conformación del programa y recordaron el pedido de “hablar más allá” del FA y convocar a personas de otras identidades partidarias.

Los militantes frenteamplistas comenzaron a llegar a la plaza principal sobre las 16.00. Algunos se agolpaban en un gazebo del Movimiento de Participación Popular (MPP) y otros ya entraban al club La Sede, en el que algunas horas más tarde hablaría la fórmula. Dentro del local, algunos globos rojos, azules y blancos le daban color a la tarde gris y un pequeño escenario era escoltado por una bandera frenteamplista.

Media hora después los militantes ya eran más y, ante la proximidad de la llegada de la fórmula, se movieron caminando tres cuadras para llegar al comité de base Juan Lanusse. El comité era la primera parada de la fórmula, allí darían una conferencia de prensa. Dentro de la sede frenteamplista, algunos retratos colmaban la pared: Liber Seregni, Tabaré Vázquez, José Mujica, José Gervasio Artigas, el exintendente rochense Artigas Chueco Barrios y Ernesto Guevara.

Cosse llegó primero y saludó a los militantes. Mientras esperaba la llegada de su compañero, se tomó fotos con algunos militantes y recibió regalos. Unos diez minutos después, Orsi se bajó del vehículo y allí lo estaba esperando el exintendente de Rocha Aníbal Pereyra. Él lo recibió mientras un taxi local pasaba tocando bocina. “Presidente”, lo saludó Fernando Pereira, quien preside al FA, y Orsi, señalando al exdirigente sindical, le contestó: “Más presidente será usted”.

En la conferencia, los candidatos conversaron con medios locales y la televisión, que consultaron por la situación política en Venezuela, las propuestas en seguridad, infancias y el bono que promueve el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, para los estudiantes de quintiles de menores ingresos que culminen la eduación media. Después de media hora, los candidatos se movieron a la plaza: Cosse se subió a su vehículo y fue en él hasta el local, mientras Orsi aceptó la propuesta de los militantes y caminó las tres cuadras que separaban el comité de la plaza, acompañado en primera línea por Fernando Pereira y Aníbal Pereyra. Un paraguas con los colores de Peñarol se coló en la columna de caminantes y fue motivo de bromas, generando el clima para que se levantara un tímido “Vamos a volver”.

Al llegar a la plaza los cánticos tomaron más fuerza. “Si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está?”, cantaba la gente, al tiempo que Orsi intentaba entrar al local entre saludos y fotos. Cosse ya se encontraba dentro. En el local del club La Sede no cabía un alfiler, y, a pesar del frío y la lluvia, el ambiente estaba condensado.

Pereyra fue el primer orador, por ser el presidente de la Comisión de Interior del FA, que este domingo sesionó, justamente, en Lascano. El exintendente dijo que en varios departamentos del interior hubo “votantes silenciosos” que, a pesar de no “sentirse” frenteamplistas, votaron por el FA en las internas. “Cada vez tienen más miedo de identificarse. A pesar de la propaganda y de lo que regalaron, la gente agarró lo que le convenía, pero votó lo que le parecía razonable. Con el interior, en octubre gana el Frente Amplio”, dijo, generando uno de los momentos con mayores aplausos.

Pereira, por su parte, destacó que Lascano es el pueblo donde nació el exintendente rochense Barrios. “Desde este lugar nos enseñó la solidaridad, la honradez. Barrios fue uno de los mejores hombres nacidos en el seno del Frente Amplio”, lanzó Pereira, despertando la mayor ovación de la tarde-noche. Entre la gente estaba la hija de Barrios, que se emocionó ante el recuerdo de Pereira.

Carolina Cosse y Yamandú Orsi, el 18 de agosto, en el comité del Frente Amplio Juan Lanusse, en Lascano, Rocha. Foto: Alessandro Maradei

Cosse: “Los que no nos votaron tienen los mismos problemas que los que sí”

Minutos después, Cosse destacó el “entusiasmo” de la militancia frenteamplista y convocó a “trabajar” para que “no nos dé más vergüenza” Uruguay. “Que miremos para el costado y nos dé orgullo nuestro país”, dijo, y enfatizó que el próximo gobierno debe promover el “desarrollo y la solidaridad”. “Hasta una niña nos ha planteado que quiere ser parte de la solución. Querer ser parte de la solución es ser dueño del destino”, dijo. Al igual que Pereira y que Orsi minutos después, Cosse llamó a hablar con aquellos que no votan al FA. “Los que no nos votaron tienen los mismos problemas que los que sí; si no salimos todos, no sale nadie. Esto es con todos los lugares, porque no es trivial hablar de unir. Dialogar con los que estamos de acuerdo es una papa”, enfatizó.

“Lo vamos a lograr”, cerró mientras extendía su brazo derecho para llamar a Orsi, que esperaba atrás para comenzar a hablar. El candidato a la Presidencia comenzó su discurso señalando, sin medias tintas, que le da “orgullo” ser del FA. “Queremos que nuestro Frente Amplio gane las elecciones, porque queremos transformar el país… Ojalá los referentes de otros partidos puedan decir lo mismo: hay quienes dicen que pueden perder con tal de que no gane el FA. Por respeto habría que disimular un poco. Si se levantan los referentes históricos… Se van a levantar y van a ver que no hay ley de duelos”, ironizó.

Orsi: “Cuando el gobierno decida su candidato, debatiremos”

Orsi dijo que “permanentemente” tiene que “recordar” que el FA “no es gobierno”, en referencia a que desde el oficialismo se les “pide mucha cosa”. “Se nos pide que debatamos, nos dicen cómo tenemos que hacer política, dicen ‘si llegamos al gobierno’. Hay que recordar permanentemente que no somos gobierno”, dijo, y pidió que el oficialismo “arranque hoy” con las propuestas que hacen en campaña.

Sobre los debates, dijo que “cuando el gobierno decida cuál es su candidato”, debatirá. También marcó “incoherencias” internas en el oficialismo: “Uno plantea la emergencia en seguridad y otros dicen que está todo bien. Es más que una incoherencia”. “Estoy convencido de que estamos en una situación excepcional en seguridad. Por fin de semana seis muertos, baleados y tiros. Habría que no hablar tanto y sentarse en una mesa para pensar dónde vamos. Este país soluciona los problemas con diálogo [...]. Cuando les tocó [gobernar] les pasó un elefante por arriba”, cuestionó.

También destacó que el programa de gobierno del FA “se hace con la gente” y no “de un día para el otro con un abogado y un economista”. “Vamos a gobernar para la gente y nuestra gente nos dice para dónde tenemos que mirar”, lanzó. “Da gusto militar para esto. Vamos a unir el Uruguay, hay que hablar más allá de las tranqueras del FA porque la gente está dispuesta a escuchar”, cerró su discurso.

Sobre las 20.00, los militantes se despedían e iban en busca de los vehículos en los que habían llegado. La fórmula del FA frenará por unos días su gira por el interior y el jueves volverá a la ruta para visitar otros departamentos, como Cerro Largo y Treinta y Tres.