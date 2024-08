El candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, lanzó una propuesta para la culminación de la educación media el sábado durante la convención que proclamó la fórmula del partido. Según dijo, de ser electo presidente, implementará un sistema “muy innovador”, que consiste en otorgar un “premio económico” a estudiantes de los dos quintiles de menores ingresos que culminen el liceo o la UTU.

La propuesta generó debate en medios y redes sociales, principalmente con integrantes del Frente Amplio (FA), como el actual director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) por la oposición, Pablo Caggiani, quien cuestionó [la decisión del actual gobierno de suspender la entrega de 10.000 becas a estudiantes de la educación media a poco tiempo de asumir, que tres años después fueron rediseñadas en otro programa.

Las críticas de Caggiani provocaron la respuesta del actual director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, quien aseguró que el último gobierno del FA fue el que en 2019 definió pedirle al Ineed que evaluara el programa que otorgaba 10.000 becas. Además, defendió la política de becas que el actual gobierno rediseñó y aseguró que se trata del quinquenio con “mayor cantidad de becas de la historia”.

En tanto, el anunciado ministro de Economía y Finanzas en un eventual gobierno de Delgado, Diego Labat, explicó este lunes algunos detalles de la propuesta del PN. Según dijo en el programa Desayunos informales, se trata de “un incentivo”, al que se puede llamar “premio”, que en total consistiría en 6.000 dólares que se otorgarían en dos pagos: 80.000 pesos cuando el estudiante del quintil 1 o 2 apruebe quinto grado de la educación media y 160.000 cuando termine el sexto grado y, por lo tanto, egrese de ese tramo.

Según Labat, de acuerdo con las actuales tasas de egreso de la educación media, la medida tendría un costo de “30 o 35 millones de dólares anuales, que pueden ser más si el programa es exitoso” y más gente logra egresar. “Estos son los programas buenos, porque uno también podría esperar que esta plata que uno gasta dentro de unos años no haya que gastarla, porque no tendremos esta necesidad”, sostuvo Labat.

El hasta hace poco tiempo presidente del Banco Central del Uruguay detalló que la lógica de la propuesta apunta a motivar la culminación de la educación obligatoria “a jóvenes que no quieren, no pueden o no tienen las condiciones” para hacerlo. Además, dijo que el incentivo no se aplicaría a jóvenes de cualquier edad, sino que deberán acercarse a la edad esperada para culminar el liceo o la UTU para cobrarlo.

Consultado sobre si será una medida efectiva y si no sería más adecuado fortalecer apoyos durante la cursada, Labat respondió que se trata de “un incentivo más”, que “seguramente no resuelva todo”, por lo que habrá que “acompañar con más medidas”, y agregó que algunas de ellas ya se están tomando en el marco de la Transformación Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública.