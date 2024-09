El candidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, y economistas que integran ese partido cuestionaron la propuesta del candidato del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, que propuso bajar el costo de vida de los hogares entre 2.500 y 3.000 pesos por mes a través de diferentes mecanismos reglamentarios.

El sábado, en rueda de prensa, Orsi dijo que “hay un tema de competitividad que empezó cuando se valorizó mucho el peso, o lo que se hace en llamar el ‘atraso cambiario’, que no sólo perjudica mucho a los sectores exportadores, sino que vuelve al Uruguay un país muy caro”, señaló. “Ojalá la idea le hubiese caído unos años antes, porque hoy no estaríamos pasando lo que estamos pasando. A veces tengo la sensación de que no asumen que están en el gobierno”, ironizó el candidateable.

Sobre esto, el economista Fernando Isabella, que integró la unidad temática de Economía en el marco de la elaboración del programa del FA, señaló a la diaria que a priori está de acuerdo con este tipo de medidas, pero coincidió con el candidato frenteamplista en que, si las medidas apuntan a cambios reglamentarios, se debieron haber aplicado durante este período de gobierno.

En ese sentido también opinó el economista Daniel Olesker, quien calificó de “un poco tardías” estas medidas y ejemplificó con aquellas que buscan generar un “gatillo” para los productos de frontera. “Hoy estamos en una situación de diferencia de precios mucho mejor de la que estábamos hace dos años. Y ahí no hicieron nada, dejaron que los comercios locales se fundieran. En el momento fueron indiferentes, parece raro que se puedan hacer ahora”, dijo, y señaló que las medidas son “muy abstractas”. En esa dirección, señaló la propuesta de reducir el costo de los productos de higiene por “cambios de registro” y modificaciones en la importación. “No hay forma de sostener ese razonamiento, salvo que digan una cosa más concreta, de hacer ese cambio sólo a través de mecanismos burocráticos”.

Olesker detalló que “poco se habla” del papel que cumplen los conglomerados económicos en la formación de precios. “Si el mecanismo es sólo desregulación, los importadores y comerciantes con mucho poder se van a quedar con los beneficios y no se van a trasladar a los ciudadanos. Hay una lógica de abaratarlo a costas de la industria nacional, y sin garantías reales de que esas mejoras se traduzcan en el bolsillo de la gente”, apuntó.

El economista comentó que realizó cálculos para observar cómo evolucionó el precio de algunos de los bienes que se plantean disminuir, en comparación con la variación del índice de precios al consumo. En ese análisis, señaló que los alimentos crecieron durante el período de gobierno casi diez puntos por encima de la inflación media, el servicio de agua, 40,71% y los productos de limpieza, 48,74%. “Se han puesto algunas medidas para trabajar en algunos bienes que inciden en la canasta y en todos, salvo en electricidad, la inflación acumulada [de esos bienes] hasta hoy es más alta que la inflación media”, cuestionó.

Olesker e Isabella coincidieron en una rebaja del IVA y ambos puntualizaron que es “tecnológicamente posible” generar un IVA personalizado, algo que ya había sido esbozado por Cabildo Abierto (CA) y que es una medida que se encuentra en el programa de gobierno frenteamplista.

“Si hay un interés de bajar el costo de la canasta básica, de las cosas que compramos todos los días, se debería aplicar la sustitución del impuesto al consumo, que es injusto, sustituyéndolo por impuestos a la riqueza. Eso sí tendría un efecto importante”, remarcó Isabella.

En ese sentido, Isabella señaló que el gobierno de Luis Lacalle Pou fue por el “sentido contrario”, en tanto redujo la devolución de IVA para pagos con tarjetas de crédito y débito y, además, porque la rebaja de impuestos que tuvo, señaló, fue una disminución del IASS, “que es un impuesto que pagan los jubilados de altos ingresos”. “Creo que hacer el foco en bajar el costo de vida es importante, pero me parece que la propuesta oficialista le erra en dónde es”, apuntó el profesional.

Ambos economistas cuestionaron que se hable nuevamente de la libre importación de combustibles. “Fue un debate que ya se dio, cuando se discutió en la LUC [Ley de Urgente Consideración]. Sí se habilitó el sistema que revisa los precios por el precio de paridad de importación. Prometieron que eso iba a permitir un combustible más barato, y es claro que el costo no ha bajado nada”, puntualizó Isabella.

Orsi, sobre diferencias en el gobierno sobre seguridad: hay “mensajes muy contradictorios”

El candidato frenteamplista participó este domingo en diferentes actividades en el departamento de Canelones. En rueda de prensa, Orsi fue consultado sobre las diferencias internas en la coalición respecto a la seguridad ciudadana. Específicamente, fue consultado sobre la iniciativa del senador de CA, Guido Manini Ríos, de declarar la emergencia nacional en este tema, mientras que en el PN se señala una disminución de las estadísticas delictivas.

“Si es un gobierno, si es una fuerza que conduce los destinos de este país que se llama ‘coalición multicolor republicana’, por lo menos que cuando un comisario tiene que actuar en cualquier lugar del país sepa bien cuáles son las directivas. Me imagino lo que debe ser para quien está trabajando en temas de seguridad recibir mensajes tan contradictorios”, señaló el exintendente de Canelones.

Orsi enfatizó que ambas visiones forman parte de la coalición de gobierno y que es complejo que en un tema “tan delicado” haya “diferencias tan grandes”. “Yo no estoy poniendo posición ni por uno ni por otro, simplemente discutir a la interna y ponerse de acuerdo, porque nuestra gente necesita mensajes claros”.