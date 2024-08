La fórmula presidencial del Frente Amplio (FA), integrada por Yamandú Orsi y Carolina Cosse, participó este sábado en instancias de diálogo con vecinos de los barrios Cerro y La Teja. En rueda de prensa, el candidato a la presidencia habló sobre varios asuntos, entre ellos, el plebiscito de allanamientos nocturnos, la conformación del grupo de frenteamplistas por el No al plebiscito de la Seguridad Social, y la iniciativa del candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, para reducir el gasto en los hogares.

Orsi fue consultado sobre la opinión del exfiscal de Corte, Juan Gómez -quien se retiró de la actividad pública este viernes-, sobre los allanamientos nocturnos. Gómez dijo que la medida “puede ser útil, pero debe ser manejado con mucha prudencia y con mucho respeto a los ciudadanos”, y que debe implicar “un análisis muy detallado, porque quien pide esas medidas son los fiscales, y los fiscales tendrán que convencer al juez de que esa medida es necesaria, porque están en riesgo bienes jurídicos realmente trascendentes como lo es el narcotráfico, la acumulación de armas”.

Ante esto, el candidato del FA consideró que a “Gómez hay que escucharlo con atención, y comparto que puede ser una herramienta útil. De ahí a pensar que modificar la Constitución puede ser la salida, o de ahí a pensar que es la solución o la bala de plata contra el narcotráfico, hay una distancia”.

En ese sentido, agregó que “es bueno que el exfiscal ponga en discusión las garantías que tienen que existir para una operación, porque es una herramienta del Ministerio del Interior, es un operativo policial, y para la gran mayoría de la población debe ser llevada adelante con garantías. Eso es bueno porque Juan Gómez tiene la autoridad que los años le dieron para decir lo que dijo”.

Por otra parte, indicó que se podría analizar la posibilidad de una ley interpretativa: “Se pueden recorrer otros caminos sin necesidad de ir a la Constitución a modificar”. Sostuvo, además, que “no he escuchado que se diga que por culpa de que no podemos entrar de noche no se combatió el narcotráfico”.

Respecto a la iniciativa del candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, para bajar el costo de vida en los hogares entre 2.500 y 3.000 pesos por mes, Orsi dijo que “hay un tema de competitividad que empezó cuando se valorizo mucho el peso, o lo que se hace en llamar el atraso cambiario, que no sólo perjudica mucho a los sectores exportadores, sino que vuelve al Uruguay un país muy caro. Ojalá la idea le hubiese caído unos años antes, porque hoy no estaríamos pasando lo que estamos pasando. A veces tengo la sensación de que no asumen que están en el gobierno”.

Orsi sobre las posturas en el FA respecto a la Seguridad Social: “No encuentro matices en la libertad”

Sobre la posición expresada por un grupo de economistas contraria al plebiscito de la Seguridad Social, comentó que “es la opinión de ellos, haciendo uso de la libertad que el Frente Amplio concedió. Unos opinan de una forma y otros de otra. Esto iba a pasar. No hay ninguna propuesta concreta, es simplemente decir 'nosotros no acompañamos' y hay otra otros sectores dentro del partido que sí”.

Con relación a la reacción del Partido Comunista y Casa Grande, que cuestionaron este posicionamiento contrario al plebiscito, Orsi señaló que le “gustaría tener una conversación” con sus integrantes. Este jueves, Constanza Moreira, líder de Casa Grande, planteó la necesidad de “evitar la discordia entre el Frente Amplio y el movimiento sindical en medio de una campaña electoral”.

“Por algo lo plantean y me gustaría saber cuál es la línea que ellos encuentran para ello. Yo lo vi como una demostración de esa libertad que el Frente Amplio brindó. Quizás de algo me estoy perdiendo. Tengo que hablarlo con ellos”, dijo Orsi.

“Cuando hay temas de tanta de tanta importancia, lo mejor es ser lo más transparente posible, y decir lo que uno piensa. La libertad es una. No encuentro matices en la libertad”, continuó el candidato.

Además, reflexionó sobre la campaña electoral: “Los asesores a veces te dicen que tenés que tirar cosas de impacto, que tengan marketing, y está bien. Yo entiendo. Ahora, lo primero de todo es la honestidad intelectual. Sé que las campañas no se ganan a partir de los programas ni que todo el mundo lee los programas, pero creo que hay que profundizar la discusión y tomar las propuestas”.