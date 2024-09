La fórmula del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, empezó a recorrer la capital del país luego de presentarse formalmente en todos los departamentos. El martes al mediodía recorrieron Paso Molino y de tarde hablaron para un puñado de militantes blancos en un local de la lista 404 (del sector Aire Fresco) en el Cerro, ubicado en Carlos María Ramírez y Vigo.

Al llegar al local, Delgado le dijo a la prensa que se trató de una recorrida de Ripoll, “que le ha puesto mucho énfasis al tema Montevideo y la zona metropolitana”, porque “ella conoce Montevideo como la palma de la mano y le quiere dedicar mucho a la campaña” en la capital. “En la parte en la que yo estuve, en Paso Molino, muchos comerciantes reclamaron mayor presencia de la Intendencia [de Montevideo, IM] y mayor servicio municipal”, sostuvo.

Consultado por la prensa, Delgado volvió a mencionar al diputado de su sector Martín Lema como uno de los posibles candidatos de la coalición para la IM. “Yo creo que Martín Lema sería un gran nombre para ser uno de los candidatos de la Coalición Republicana, para darle esa impronta a Montevideo, recorrer y darles una esperanza a los montevideanos de tener un gobierno diferente”, subrayó.

Dijo que Lema tiene “ganas” y sostuvo que “es alguien recorredor, que ha hecho de esto su vocación”. Además, aseguró que el pasaje de Lema por el Ministerio de Desarrollo Social “le ha dado, sobre todo en Montevideo, que ha sido su gran prioridad, una impronta bien diferente, de conocer el Montevideo más olvidado”.

Luego se le preguntó si en las recorridas recibió planteos sobre la inseguridad. Delgado contestó que “también la seguridad es uno de los temas planteados”, y dijo que “algunos” vecinos “reconocen los patrullajes y otros dicen que hay algunas bandas organizadas que aparecieron en estos últimos días”. “Nosotros estamos convencidos de que en esta campaña electoral la prioridad tiene que ser la seguridad. Este gobierno cambió el eje, y por primera vez dejaron de subir los delitos y empezaron a bajar, y se le dio respaldo a la Policía, jurídico y político, pero falta, y creo que hay que apretar el acelerador a partir de lo que se hizo, priorizando la seguridad”, finalizó.

Ripoll: “Como no quieren que nosotros estemos, vamos a estar mucho más y a golpear todas las puertas”

En el acto, Ripoll habló primero y comenzó diciendo que “no hay nadie que sea propietario de ningún territorio, ni de ninguna población, ni de ningún colectivo ni de nada”. “El Municipio A es una marca en esto, en cuanto a que muchos creen que este municipio es propiedad del Frente Amplio [FA], pero no lo es”, sostuvo, en referencia a que el FA históricamente tiene buena votación en el oeste de la capital.

Ripoll dijo que ese municipio “es la demostración de una muy mala gestión” de la IM, porque de mañana visitó “algunos asentamientos que están en condiciones lamentables”, pero “no es una novedad”, ya que la gente “desde que se instaló en ese lugar ha pedido el cumplimiento de los servicios municipales”. “No están pidiendo nada que no les corresponda, y no viven en las condiciones que todos merecemos vivir. Ahí no tienen una vida digna, tienen que pisar las aguas servidas todos los días, no puede entrar una ambulancia ni ir a buscar a chiquilines con discapacidad porque es intransitable ese lugar; todo eso convive con este Cerro vivo”, dijo.

Ripoll subrayó que la intención “es salir a caminar por los barrios y golpear la puerta, sobre todo en los territorios en los que se supone que no quieren” que los nacionalistas estén. “Y como no quieren que nosotros estemos, a mí me caracteriza la rebeldía, por lo tanto, vamos a estar mucho más y vamos a golpear todas las puertas de todos los lugares, porque nadie nos va a prohibir estar en el territorio”, señaló.