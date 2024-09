Este miércoles el Espacio Socialdemócrata Amplio (ESA) presentó su lista 99.000 por el departamento de Montevideo, de cara a la elección nacional de octubre. La hoja de votación a la Cámara de Representantes estará encabezada por el exsenador Rafael Michelini, seguido por la presidenta del Centro de Ideas Rosa Luxemburgo y licenciada en Desarrollo, Mariana Chiquiar, y en tercer lugar, el presidente de la Cámara de Comercio y Negocios LGBT de Uruguay, Adrián Russo.

La economista María Noel Sanguinetti será la suplente de Michelini, Rodolfo Ferreira de Chiquiar y Javier Macedo será quien secunde a Russo.

En la presentación, en La Huella de Seregni, Michelini resaltó que el equipo que conforma esta lista “naturalmente” se va “romper el lomo para que gane la izquierda” en las elecciones de octubre. “No es lo mismo para nosotros que gane la izquierda a que gane el herrerismo de nuevo. No es lo mismo que se consolide la fórmula Yamandú-Carolina, a que este país lo gobierne [Álvaro] Delgado, lo gobiernen los poderosos”, expresó.

El exsenador reivindicó que en el centro de la lucha y las propuestas de ESA está la gente. Michelini contó que con la lista 99.000 aspira a consolidarse como “una lista de coraje, que no se calle, que vaya para adelante, que aplique el programa y defienda a nuestros compañeros que estén en el Ejecutivo porque estamos convencidos de que va a ganar la izquierda”. También “una lista que vaya por las mujeres” y por “los derechos de la diversidad”.

Michelini señaló que con el equipo que se conformó profundizará la “pelea” para que “la gente sea feliz más allá del envase donde está encerrado, que no tenga angustia, que no tenga ansiedades, que pueda conseguir un trabajo, que no haya prototipos y no haya personas que le estigmaticen”.

“La 99.000 tiene una historia, una historia bien importante, y esperemos que este equipo la ponga más arriba, y cuando se den los números electorales y cuando gane la fórmula de Yamandú y Carolina, y estos compañeros y estas compañeras hayamos llegado a la Cámara de Diputados y tengamos una buena bancada en el Senado, en mi fuero íntimo, como siempre lo he hecho, volveré a decir nuevamente un brindis por Zelmar [Michelini]”, concluyó.

En el Senado, en el marco del acuerdo entre ESA y el Partido Comunista y Casa Grande, habrá una lista común al Senado con el senador Óscar Andrade en primer lugar, la exsenadora Constanza Moreira en el segundo y el exsenador Juan Castillo en el tercer lugar. En este caso, Michelini será el primer suplente de la líder de Casa Grande.