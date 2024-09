La reunión del Comité Ejecutivo Herrerista del Partido Nacional (PN) estuvo reunido, aproximadamente dos horas, en su sede de 18 de Julio. Según comentó al salir el expresidente de la República Luis Lacalle Herrera se estaban terminando de definir detalles de la campaña en Montevideo y el interior.

Sin embargo, el tema del día en la interna del PN no era precisamente la campaña electoral, sino que este viernes la ex precandidata a la presidencia Laura Raffo anunció que se va del herrerismo y pidió que no consideren su nombre en las listas del sector luego de que se resolviera que no fuera ella quien encabezara la lista al Senado, lugar que ocupará el senador Luis ALberto Heber.

Rodrigo Blas Foto: Rodrigo Viera Amaral

A la salida de la reunión, el diputado blanco Rodrigo Blás sostuvo en rueda de prensa que “hasta la semana pasada” la intención “permanente de Heber fue que Raffo encabezara las listas del sector”, pero que “no fue posible convencer a los dirigentes de Montevideo y del interior que era eso lo que había que hacer”. “En política hay que escuchar a la gente”, expresó.

“Los que nos llevan a juntar los votos prefieren que la encabece Heber con razón de ser el presidente del sector”, explicó Blás, y señaló que “el herrerismo es una fuerza de más de 100 años y, por lo tanto, a la hora de elegir el conductor o la primera cabeza acostumbramos a escuchar a los dirigentes”.

En ese sentido, reiteró que Heber “hizo todo lo posible para convencer a las bases” de que Raffo vaya después de Lacalle Pou en la lista, pero “no se pudo”, y que en el sector responden a las bases. Declaró que en la decisión “no hay responsabilidad de Heber”, ya que “hasta hace tres días Heber trataba de convencer a varios de nosotros que Raffo tenía que ser la que encabece”.

Consultado sobre los argumentos del rechazo a Raffo como segunda en la lista, Blás indicó que “el herrerismo tiene que tener una expresión propiamente herrerista” y que “una cosa es ser candidato y otra cosa es ser líder”. “Lo que creemos es que el herrerismo quiere que lo encabece alguien que se identifique con la trayectoria, con el trabajo, con las ideas del herrerismo históricas y presentes”.

Blás afirmó que la ex precandidata cumple algunos requisitos pero otros no, y que la obligación del sector es “tomarle el pulso” a los dirigentes, a las bases y “seguir el camino” que ello les marca.

La vicepresidenta de la República Beatriz Argimón se pronunció al respecto de la salida de Raffo y dijo que esto es una demostración de las dificultades que atraviesan las mujeres para insertarse en la política partidaria. Sin embargo, Blás consideró que “no pasa por ahí” y que “no es un tema de género”; que quizá “sea un tema de votos y de liderazgo” y no “por la dificultad que tienen las mujeres”. Además, recordó que Argimón “no quiso compartir el espacio político con Raffo tampoco en su momento”.