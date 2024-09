La vicepresidenta Beatriz Argimón se refirió este viernes a la salida de Laura Raffo del herrerismo. Al respecto dijo: “Me sorprende y lo lamento”. “Es una mujer que tiene para aportar muchísimo. Seguramente que no sea candidata no significa que no esté militando y de futuro cumpla otra responsabilidad”, dijo la jerarca sobre la exprecandidata nacionalista.

Para Argimón, la situación de Raffo es una demostración de las dificultades que atraviesan las mujeres para insertarse en la actividad política partidaria. “Sin lugar a dudas [la política] sigue siendo un medio donde todavía la presencia de la mujer, en tanto actor político, está mucho más considerada por la ciudadanía que por los propios partidos, por la dinámica propia que tienen. Pesa un tema cultural, todo demora un tiempo. Nos hubiese gustado que hubiera muchas más mujeres participando de la campaña política”, expresó en rueda de prensa en la Expo Prado 2024, según consignó Telemundo.

Argimón sostuvo que no cree que Raffo abandone la actividad política. Consultada sobre si cree que se ha valorado adecuadamente a la economista dentro del Partido Nacional, la vicepresidenta respondió que “tiene que ser ella la que haga la reflexión pública sobre esta decisión para que los demás, luego, hagamos evaluaciones”.