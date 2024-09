El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió este jueves al mediodía en la Torre Ejecutiva a Rodolfo Saldain, coordinador de la reforma previsional, a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Fernando Blanco, y al presidente del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera. El grupo de jerarcas se reunió con el objetivo de planificar la estrategia de defensa de la reforma de la seguridad social, en oposición al plebiscito impulsado por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales.

Según informó una fuente del Ejecutivo, en este momento se está “ordenando” la información, para luego presentarla a la ciudadanía. En este momento de la campaña, se resaltó que es necesario que los “gobernantes” y “quienes aspiran a ser gobernantes” tengan que empezar a ocupar ese rol.

En este sentido, se admitió que se manejan encuestas sobre la aprobación ciudadana que tiene actualmente la propuesta popular, y, en ese sentido, se entiende necesario “transparentar la información”. Según la última encuesta de Equipos Consultores, los apoyos y rechazos al plebiscito se dividen casi en tercios: 33% dijo que votaría a favor, 37% en contra y 30% no tiene opinión.

Sobre los elementos que se pondrá en conocimiento de la población, se destacó que no hay “ningún elemento nuevo”, pero se entiende que hay que “facilitar esa lectura” a quienes decidirán el futuro de la seguridad social con su voto. Se negó que se esté trabajando, por ahora, en elementos para paliar las consecuencias ante un escenario de aprobación.

Por último, se confirmó que el mismo grupo de jerarcas será el que siga trabajando el tema hasta el 27 de octubre, aunque se indicó que las acciones concretas tendrán lugar luego del retorno de Lacalle Pou de Estados Unidos, a donde viajará el 22 y el 23 de setiembre para asistir a la Cumbre de las Naciones Unidas.

“Aislar a los proponentes”

Pensando en cómo encarar la campaña, el senador blanco Jorge Gandini señaló a la diaria que lo primero que la gente tiene que entender es que no hay papeleta del No, por lo tanto, “la manera de no acompañarlo es no introduciendo papeleta alguna, sin confundirse con la papeleta amarilla, que es de otro plebiscito” (para habilitar los allanamientos nocturnos). “Esa es la primera cosa; es operativa, no tiene que ver con el fondo”, acotó.

En cuanto al contenido, para Gandini, el oficialismo tiene que “tratar de desmontar esa idea falsa de que es posible trabajar menos y ganar más”, ya que “es muy lindo, pero no es posible”. “Hay que explicarle a la gente que lo que te dan por un bolsillo te lo van a sacar por el otro, porque la plata sale de los impuestos de los mismos que cobran. Ese es un gran desafío de comunicación. Ahí está el quid de la cuestión”, sostuvo.

El senador señaló que, a su juicio, deben impulsar como estrategia “aislar a los proponentes” del plebiscito, porque “en la medida que pasa el tiempo, los proponentes están cada vez más solos” y son “los comunistas y los socialistas; no hay otros”. “No hay ninguna de las cinco fórmulas presidenciales, no hay otros partidos en el Frente Amplio [FA] que no sean esos dos, no hay técnicos que lo avalen en la izquierda. Entonces, es una reforma volcada hacia los sectores más marxistas de la izquierda”, aseguró.

La senadora blanca Graciela Bianchi subrayó a la diaria que “el que va a liderar el tema es el presidente de la República, él ya lo dijo”. La senadora subrayó que a cada encuentro al que vayan en distintos puntos del país van a “contestar preguntas y a hablar sobre el tema”.

Por su parte, el senador suplente Sebastián da Silva, también del Partido Nacional, dijo a la diaria que tanto el plebiscito de la seguridad social como el de los allanamientos nocturnos “son dos temas que le ganan a esta campaña medio escasa de propuestas”. El senador aseguró que si se aprueba la propuesta de seguridad social, sería “tan grande el colapso” que su opinión sobre lo que podría pasar “es terciaria, ya no secundaria”. “Por eso me cuesta mucho creer que los uruguayos nos tiremos de un precipicio. Por eso estoy tan preocupado, porque es reventarte contra la pared”, insistió.

Para Da Silva, la gente tiene que saber que, si se aprueba el plebiscito de la seguridad social, o “viene una imprenta e imprime billetes, tipo el Monopoly, y la inflación se va a 150%, o se aumenta ocho puntos de IVA para pagar ese disparate promovido por los comunistas y los socialistas y no frenado a tiempo por el que mejor frena en este país, que es Fernando Pereira”, presidente de FA.