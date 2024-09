La exprecandidata del Partido Nacional (PN) y novel candidata al Senado por Alianza País Laura Raffo volvió a referirse a su salida del herrerismo por diferencias internas sobre su lugar en la lista a la cámara alta y discrepó con la forma en que los dirigentes del herrerismo piensan la política.

“Yo no razono por cargos en política, por cuántos sillones hay que ocupar o por cuántos deja de haber. Razono en términos de dónde los equipos pueden dar todo su potencial y dónde pueden integrarse a movimientos modernos que van para adelante y que garantizan transformaciones”, señaló la exprecandidata en una entrevista con En perspectiva, de Radiomundo, en respuesta a las declaraciones del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera a la diaria.

Antes de que Raffo oficializara su alejamiento del sector, Lacalle Herrera justificó haber apartado a Raffo del primer lugar de las listas al Senado por el magro 19% que obtuvo la economista en la interna blanca y el posterior alejamiento de grupos y dirigentes que habían impulsado su precandidatura. Además, con este nivel de apoyos el herrerismo obtendría solo una banca en el Senado.

Raffo contó que dentro de Sumar –agrupación que apoyó su precandidatura y que integraban el herrerismo, Agrupación Nacional y el Movimiento Nacional de Rocha– “siempre” defendieron la idea de mantenerse unidos, más allá del resultado en las elecciones del 30 de junio, pero después de esa noche las cosas cambiaron.

“El herrerismo fue el primer sector en acompañarme en la precandidatura. Habíamos hablado y había una palabra muy clara de: ‘Laura nosotros queremos que tú encabeces nuestras listas porque vemos en ti una modernización y una renovación del sector’. Una palabra absolutamente empeñada, clarísima y que la conocía todo el mundo”, manifestó y aseguró que ambas partes habían acordado mantener ese compromiso sin importar las condiciones.

“Finalmente, se dio lo que se dio: un incumplimiento de palabra. No quiero profundizar mucho más en este tema porque la carta que publiqué dice lo que tenía que decir. El valor de la palabra y compromiso es fundamental en política y, por lo tanto, para mí es un tema de valores”, expresó.

Consultada sobre por qué decidió ocupar el lugar de segunda suplente al Senado por Alianza País después del presidente Luis Lacalle Pou –que encabezará todas las listas del Partido Nacional– y el senador Javier García y no ir de segunda suplente en las listas del herrerismo, después de Luis Alberto Heber, que era lo que le ofrecían, Raffo dijo que su decisión demuestra que no se mueve “por los sillones a ocupar”.

“El valor de la palabra, el compromiso, la manera de trabajar, la modernidad, la generosidad, la apertura a los nuevos equipos y la integración a un trabajo donde todos somos considerados, eso es lo que me integra a Alianza País”, apuntó.

Raffo sobre las medidas del FA: “Siete hojas no es un programa”

La nacionalista también se refirió a la presentación de la propuesta programática del Frente Amplio (FA) este lunes en Colonia. La economista fue crítica al respecto y sostuvo que es necesaria “más seriedad” y que “siete hojas no es un programa” de gobierno.

“El programa único del Partido Nacional es un libro profundo, lleno de propuestas realizables, y medidas concretas, con más de 100 páginas. Siete hojas es la propuesta del Frente Amplio. Medidas que son un número; por ejemplo, estabilidad económica y crecimiento y dice cuatro frases. ¿Eso es una propuesta de gobierno? El Frente Amplio da muchas promesas sin certezas”, sostuvo.

“Siete hojas para gobernar cinco años un país, qué falta de seriedad. En siete hojas resumen cómo gobernar un país”, insistió.

“Hay una frase que dice respecto del sistema tributario: ‘revisar esquemas fiscales para adaptarlos a un nuevo contexto tributario mundial, con una estructura de incentivos para que las empresas multinacionales paguen en Uruguay’. ¿Qué quiere decir esto? No se entiende, no se sabe qué es. Yo decodifico que van a llenar de impuestos a las empresas que son las que generan empleo. Hay que saber leer entre líneas, porque no lo aclaran”, manifestó.