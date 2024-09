La candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, habló este miércoles sobre la polémica en la interna frenteamplista que desató la creación del grupo “Frenteamplistas por el No al plebiscito de la seguridad social”. La dirigente señaló que “las personas son libres de expresar su voluntad” y recordó que su fuerza política definió la libertad de acción sobre este tema.

Cosse resolvió no acompañar la iniciativa del PIT-CNT después de pasar a integrar la fórmula como número dos de Yamandú Orsi, a pesar de que varios sectores que impulsaron su candidatura sí apoyan y ensobrarán la papeleta por el Sí.

La candidata a la vicepresidencia llamó a respetar “todas las posiciones” y descartó que las diferencias sobre este tema deriven en mayores problemas internos. “No creo que esté en peligro la unidad del Frente Amplio, porque nos unen más de 50 años de lucha y los 50 que vendrán”, expresó en rueda de prensa, luego de un encuentro entre la fórmula del FA e integrantes del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel).

De todas formas, la dirigente acotó que en “política hay que ser cuidadoso, porque la vida continúa” y “porque el camino que tenemos por delante es un enorme desafío, y tenemos que estar muy juntos”. “Pase lo que pase, lo importante es que gane el Frente Amplio”, agregó.

Ante el planteo de uno de los periodistas de que no se la veía muy convencida con el texto del grupo de economistas, Cosse dijo que no se estaba refiriendo al contenido del documento firmado por más de 100 técnicos y tampoco a la papeleta del PIT-CNT.

“Si en algún contenido me tengo que meter es en el programa del Frente Amplio. El programa es muy claro, en su página 35, habla de la edad de [jubilación a los] 60 años, de que el pilar de ahorro sea no lucrativo, de trabajar en pisos mínimos para distintas prestaciones y establecer un diálogo nacional”, expresó. “Hay una iniciativa, ya me expresé al respecto. No voy a volver a hacerlo. El pueblo deberá decidir”, agregó.

Allanamientos nocturnos: “Se nos está presentando el tema de una forma demagógica”

Por otra parte, Cosse se refirió al plebiscito para aprobar los allanamientos nocturnos y la resolución del FA contraria a la iniciativa. Al respecto sostuvo que aunque se apruebe el plebiscito en octubre, en el caso de ganar las elecciones el FA deberá discutir el tema y evaluar que el presidente pueda dar la orden al ministro del Interior de no hacer uso de la herramienta.

La dirigente frenteamplista dijo que le parece una propuesta de “enorme riesgo” y, en esa línea, apuntó que la declaración de su fuerza política sobre el tema “es muy buena porque plantea otros temas y cambia el eje”.

“Se nos está presentando el tema de una forma demagógica. Todos estamos muy angustiados por la seguridad, por el avance del narcotráfico y de la inseguridad en todos los rincones del Uruguay, y el tema se está presentando como que esto es para terminar con el narcotráfico y las bocas de pasta base”, expresó. “Están mal usando la angustia de la gente”, agregó Cosse en forma crítica al oficialismo.

También sostuvo que si en la Constitución se habilitan los allanamientos nocturnos para los hogares, “es para todos los hogares”, y reiteró las dudas que tiene la oposición sobre cuáles serán los protocolos y procedimientos que se van a seguir. “Me parece que es menospreciar la inteligencia de la gente este planteo demagógico”, insistió.

“El Frente Amplio tiene un programa donde plantea una visión integral de la seguridad, con una Policía más fortalecida, mejor formada, más profesionalizada. Plantea atender el problema de salud mental dentro de la Policía. Plantea la creación de un Ministerio de Justicia. Plantea ser muy duros con los orígenes del delito y con las causas, y por eso plantea que el Estado esté presente en los territorios. Yo creo que tenemos que liderar una campaña de recuperación territorial. Estamos perdiendo territorio y está avanzando la delincuencia en todas sus formas”, sostuvo.