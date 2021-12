Después de varias idas y vueltas, finalmente el martes comenzó en San Pablo, Brasil, el juicio contra el actor argentino Juan Darthés, denunciado por violación por la actriz Thelma Fardin. La denuncia penal fue presentada por Fardin en diciembre de 2018 en Nicaragua, donde ocurrieron los hechos. Allí, la investigación determinó que había elementos suficientes para elevar el caso a juicio por violación agravada. El actor fue citado a la Justicia pero no se presentó y se refugió en Brasil, que no permite la extradición de sus ciudadanos.

En ese escenario, Brasil inició un caso nuevo, con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem) de la Procuración General de la Nación de Argentina. La Fiscalía en Brasil entendió que había pruebas suficientes para acusar a Darthés, y en abril de este año presentó el caso ante un juzgado federal, que convocó al juicio que inició esta semana. El actor es acusado por el delito de estupro, que en Brasil está definido como acceso carnal con una mujer mediante violencia o grave amenaza, y que se castiga con penas de entre seis y diez años de prisión.

Según informó la periodista argentina Luciana Peker, que ha acompañado a Fardin en las distintas etapas del proceso, si se toma la redacción del Código Penal que estaba vigente en el momento de los hechos, la pena puede aumentar de ocho a 12 años, en caso de que se considere que la violencia generó lesiones graves. La pena podría llegar incluso a los 18 años de cárcel si se tiene en cuenta el agravante por la relación jerárquica y la asimetría de poder con la víctima, ya que en aquel entonces Darthés era el único actor adulto durante la gira de la serie infantil Patito feo.

Cabe recordar que la denuncia de Fardin es por una situación de abuso sexual que tuvo lugar en el año 2009, cuando el elenco de Patito feo, que ambos integraban, realizaba una gira por Managua, la capital nicaragüense. Fardin en ese entonces tenía 16 años y Darthés 45.

Si bien el juicio se desarrolla en San Pablo, todas las declaraciones serán vía virtual, debido a la pandemia. En Argentina, los testigos citados declararán en una sala de la Ufem. Tanto lo que suceda durante el proceso como los nombres del juez y del fiscal a cargo no se pueden difundir porque en Brasil los casos de abuso sexual no pueden tener publicidad y se tramitan bajo sigilo.

La primera en declarar el martes fue la propia Fardin, en una sesión que duró cerca de cuatro horas. “Estoy agotada, fue un día muy largo, estuve todas estas horas declarando, contestando todas las preguntas. Estoy agotada, pero estoy orgullosa de haber llegado hasta acá, de haberlo logrado y de que este día haya pasado”, dijo la actriz a los medios al salir de la unidad de Fiscalía. “Fueron cuatro horas de declaración. No quiero decir nada sobre mi declaración porque quiero respetar ese pedido de sigilo solicitado por el juez y no cometer ningún perjuicio para lograr que esta causa avance. Me hicieron preguntas y las contesté todas”, agregó. Debido a la duración de su declaración, no llegaron a declarar otros testigos que estaban citados para ese día y las instancias se tuvieron que reprogramar.

Darthés tenía previsto comparecer este miércoles pero su abogado, Fernando Burlando, dijo el martes de noche que el actor no iba a declarar, que “se postergó toda la diligencia” y que “seguramente” continúe en febrero, según consignó TN.

“No nos callamos más”

El colectivo Actrices Argentinas, que en su momento acompañó la denuncia de Fardin, se acercó a la Ufem el martes para ratificar su respaldo y reclamar una condena contundente contra Darthés. “Sea cual sea el fallo, el juicio oral a Darthés constituye un triunfo y es en sí mismo reparador. Abrazamos a Thelma, pedimos que se condene a su abusador”, aseguró el colectivo en un comunicado leído por Dolores Fonzi, Muriel Santa Ana, Noemi Frenkel, Melisa Melcer, Alejandra Flechner y Zukeika Esnal.

Las actrices resaltaron además el antes y el después que marcó en Argentina esta denuncia para visibilizar los casos de violencia sexual y alentar a mujeres a que denuncien. “Este caso es sólo uno entre infinidad de historias. Su enorme repercusión y efecto lo muestra: después de la denuncia pública de Thelma, las llamadas a las líneas para víctimas de violencia de género aumentaron un 1.240% en sólo 24 horas y se sumaron al registro de millas de casos de abuso sexual por año, de los cuales 65% son menores de edad”, leyeron, y repitieron: “No nos callamos más”.

“Seguiremos dando batalla para que ninguna persona más sea abusada. Se hace urgente proteger a las infancias, prevenir estas violencias y erradicarlas. Se hace urgente que el Estado brinde mayores recursos para la atención de las víctimas. Que podamos vivir y trabajar en ámbitos seguros”, aseguraron. “Y donde la Justicia del Estado obstaculiza, desestima, estigmatiza a las víctimas o falla en forma aberrante a favor de los victimarios, nos convocamos para decir basta. Porque el tiempo del silencio y la impunidad se terminó. Tenemos la obligación histórica, política y social de que así sea. Con la certeza de que a la injusticia se la enfrenta juntas y organizadas, nuestra unión ya es un triunfo”.