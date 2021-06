No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este jueves se conmemora el sexto aniversario de la primera marcha contra los femicidios convocada bajo la consigna “Ni una menos”, que fue impulsada en Argentina y se replicó en otros países de América Latina. Desde entonces, el 3 de junio se instaló en la agenda de los feminismos de la región como una fecha para renovar la denuncia contra la violencia machista y exigir a los estados estrategias de prevención, así como medidas de protección, apoyo y reparación para las víctimas. Junto a la consigna, aparece el “Vivas nos queremos” como un reclamo que es también, y sobre todo, el principal deseo.

Este año, la jornada vuelve a conmemorarse en medio de la pandemia, lo que obligó a organizaciones y colectivos feministas a convocar manifestaciones virtuales, intervenciones desde las casas o movidas en las plazas de los barrios. En Argentina, el movimiento pionero Ni Una Menos llamó a elaborar carteles para colocar en las fachadas de las casas o publicar en las redes sociales con distintas consignas contra los femicidios y toda forma de violencia de género.

Según datos publicados el martes por el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, que dirige la organización civil La Casa del Encuentro, 115 mujeres fueron asesinadas en Argentina por razones de género desde el 1º de enero al 31 de mayo de este año. En 14 de los casos, había al menos una denuncia previa, y diez de las mujeres tenían medidas cautelares en el momento que fueron asesinadas. Durante el mismo período, se cometieron seis transfemicidios en el país.

El colectivo Ni Una Menos suma a los reclamos de este año el de la aparición con vida de Tehuel de la Torre, un joven trans de 21 años que desapareció el 11 de marzo cuando salió de su casa para presentarse a una entrevista de trabajo. También pide la aprobación de una “ley de emergencia en violencia de género”, una “reforma judicial feminista” y una Ley de Cupo e Inclusión Laboral, Travesti y Trans.

En Uruguay, hubo ocho femicidios confirmados en lo que va de 2021. La Coordinadora de Feminismos, que incluye en su conteo los casos que ya fueron tipificados como femicidios por la Justicia y otros tipos de homicidios de mujeres, denunció 12 casos de mujeres asesinadas por violencia machista desde que empezó el año. Además, durante este período se registraron al menos seis tentativas de femicidio.

Colectivos feministas de distintos departamentos convocaron a movilizaciones en formatos alternativos, debido a la situación sanitaria. La Red de Feminismos Populares, por ejemplo, convocó a “parar el teletrabajo por un día” y “salir a la plaza del barrio, al aire libre y con los cuidados necesarios, en grupos pequeños, en tu burbuja feminista, a comer, duelar y pensar juntas: ¿qué vida queremos?”. En una proclama difundida en las redes sociales del colectivo Minervas, la red denuncia “la amalgama de violencias que recaen sobre nuestras vidas y cuerpos de mujeres, feminizados, racializados, migrantes y disidentes”, que se expresa en el femicidio y la desaparición, “pero que se sostiene en la precarización cotidiana” y en un mundo que “desprecia nuestras vidas”.

El texto también menciona los efectos de la pandemia en la vida de las mujeres y disidencias. En ese sentido, las feministas aseguran que “el aislamiento no es salud para nadie”, que “el problema es el hambre, no la existencia de ollas”, y recuerdan que detrás del teletrabajo y las clases virtuales “hay cuerpos de madres, abuelas, docentes y trabajadoras que no pueden quedarse en casa, que cuidan y acompañan”.

La Red Feminista de Maldonado se sumó a esta convocatoria y realizará una intervención y fogata en el barrio Kennedy a partir de las 15.00. “Buscamos nuestra burbuja feminista en el barrio, al aire libre y con los cuidados necesarios”, aseguró en redes la organización.

En Montevideo, Minervas hará lo propio a partir de las 18.00 en la plaza ubicada en las calles Ferrer Serra y Democracia. En tanto, en Colonia, mujeres autoconvocadas marcharán a las 16.30 desde la Plaza del Reloj hacia la explanada de la intendencia. En todos los casos, se insiste en el uso obligatorio de tapabocas.

El colectivo ¿Dónde Están Nuestras Gurisas?, por su parte, invita a un cine-foro virtual que se transmitirá por Instagram a las 20.00 para debatir en torno a la película Chicas perdidas, estrenada en 2020 y dirigida por la estadounidense Liz Garbus, que narra la historia de una madre en la búsqueda de su hija desaparecida. La idea es hablar “de lo que muestra la película, de los recursos cinematográficos que utiliza y de la trata y las desapariciones de mujeres en Uruguay”, dice la invitación.

Más tarde, la Coordinadora de Feminismos realizará, a partir de las 21.00, la intervención Encendemos memorias, en Verde Restopub, en Montevideo, “para reconstruir el relato escrito por otros y reconstruir el nuestro”, señala la convocatoria.

Otros grupos feministas de distintas ciudades del país unieron su grito de #NiUnaMenos en estas últimas horas por medio de imágenes, afiches y videos difundidos en redes sociales con información sobre la fecha y consignas contra la violencia machista.

El deseo colectivo, en Argentina, Uruguay y en todos los países que se suman a las actividades de la fecha, sigue siendo el mismo: “Vivas nos queremos”.