La Intendencia de Montevideo (IM) decidió no otorgar la habilitación para realizar la Marcha por la Diversidad debido a las disposiciones del decreto presidencial de emergencia sanitaria, vigente desde el 13 de marzo de 2020. Luego de recibir la noticia, la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad “lamentó” -en un comunicado difundido este lunes en redes sociales- que la comuna “haya decidido negar el derecho soberano y democrático a manifestarse”. De todas formas, los colectivos nucleados en la coordinadora confirmaron que la marcha se realizará como estaba previsto.

El lunes las autoridades de la comuna se reunieron con una delegación de la coordinadora y le comunicaron que la marcha no sería habilitada. Ante el planteo de los colectivos de seguir adelante con la movilización, la IM decidió encargarse del corte de calles y la limpieza luego de la movilización, contó a la diaria, Colette Spinetti, integrante del Colectivo Trans del Uruguay (CTU), que forma parte de la coordinadora.

Spinetti sostuvo que la determinación de la comuna es “contradictoria”. “Cuando vienen empresas privadas o cuando hay beneficios económicos, las cosas se habilitan. Pero cuando hay una manifestación convocada por la sociedad civil en defensa de derechos, más aún en el contexto en el que estamos hoy, poco menos que se criminaliza”, expresó.

Según el comunicado de la coordinadora, “No existe evidencia científica que permita considerar que haya más posibilidad de propagación del covid-19 en la Marcha por la Diversidad que en las fiestas por la Noche de la Nostalgia o [en las] avenidas peatonales”.

Para Spinetti, esta “no es una buena decisión política y tiene costos”. Opinó que hubiera sido más atinado “escuchar” a los colectivos y reunirse en más de una oportunidad para llegar a acuerdos. “Hay una evidente separación de la sociedad civil. Veremos qué sucederá”, expresó.

“Apoyo inquebrantable”

Este martes en una conferencia de prensa, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, manifestó que su “apoyo a la causa de la diversidad es inquebrantable” y señaló que la IM acompaña esta iniciativa desde 2005. Asimismo, explicó que la única razón por la que se negó la habilitación fue por “el marco legal que impide dar la autorización a eventos de este tipo”.

Cosse recordó que la comuna tuvo que suspender otros eventos como el Carnaval, las Llamadas y la celebración de Iemanjá y que ante la solicitud de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos de hacer una movida virtual, la IM les prestó “todo el apoyo que fue necesario para que esa movida fuera lo más masiva posible”.

La intendenta comentó que en la reunión del lunes expresaron a los colectivos de la coordinadora que la autorización sólo la puede hacer el Ministerio de Salud Pública (MSP). “Si el MSP aprueba este tipo de manifestaciones, nos volvemos a reunir y volvemos a conversar todo de vuelta”, agregó. Asimismo, la intendenta sostuvo que propuso a los organizadores de la marcha trasladar el recorrido a la rambla de Montevideo, que es “un espacio más abierto, que cuesta menos cuidar y es más fácil de cerrar”, pero que esa decisión depende de la organización del evento.

Antecedente

Spinetti consideró que la Marcha por la Diversidad en 2020, en un contexto de pandemia con un mayor nivel de casos, supuso un antecedente positivo. “No hubo una explosión de casos de covid-19 después de la marcha” porque “tuvimos los cuidados necesarios, respetamos los protocolos”, dijo la activista, y señaló que al finalizar el recorrido, la marcha “se dispersó inmediatamente”.

El año pasado la comuna tampoco habilitó la realización de la marcha. La representante del CTU manifestó que en esa ocasión la IM se había comprometido a hacer los cortes de calles y “a último momento, el mismo día de la marcha, se nos comunicó que la intendencia no iba a cortar las calles” y tuvieron que hacerse cargo desde la coordinadora. La integrante del colectivo Trans comentó que por ese motivo se generaron “muchos problemas con conductores, que poco menos querían pasar por arriba de la gente”. “Hubo muchos actos de violencia y muchas incomodidades”, agregó.

Christian Di Candia, que en ese momento ocupaba la titularidad de la Intendencia de Montevideo, aclaró a la diaria que la comuna no llegó a negar el pedido de habilitación, porque este nunca se efectivizó. “Se trabajó con la Coordinadora, estuvimos reunidos en el despacho horas viendo cómo hacerlo, evaluamos que en aquel momento era un riesgo importante, y coordinamos con ellos para que no pidieran autorización”, aseguró Di Candia. Aclaró que de todos modos “hubo una coordinación informal para que todo funcionara de la mejor manera” y sostuvo que la Coordinadora “quedó contenta con los resultados”. Respecto a los problemas que mencionó Spinetti con el tránsito, admitió que “puede ser” que hayan sucedido en la medida en que no hubo una autorización formal.

Hay marcha

La Coordinadora de la Marcha por la Diversidad seguirá adelante con la organización para el último viernes de este mes. A diferencia del año pasado, que la convocatoria fue en la plaza Cagancha, esta vez la movilización partirá de avenida Libertador y Paysandú. El encuentro será el viernes 24 de setiembre a las 19.00. Spinetti explicó que se optó por cambiar el punto de partida para “mantener los cuidados”; como la avenida es más ancha “permite controlar las distancias”, apuntó.

Spinetti explicó que la financiación de la marcha depende de las propias organizaciones que integran la coordinadora. Lo hacen “a puro pulmón” con la venta de bonos, artículos, algunas donaciones de privados, colectivos en redes de cobranza, empresas que realizan alguna donación material, pero no reciben dinero de ninguna estructura del gobierno, precisamente para que, independientemente de la determinación del Estado, la marcha se lleve a cabo.

Repercusiones

Rápidamente, la decisión de la IM generó repercusiones. El titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Daniel Salinas, sostuvo este martes que si bien no es recomendable que se realice la marcha por la aglomeración de personas que puede generarse, el MSP hará “recomendaciones adicionales” para evitar contagios de covid-19 entre los participantes. “No es el ministro quien lo dice: ya lo dijo el GACH [Grupo Asesor Científico Honorario] en su momento. Todo lo que son manifestaciones multitudinarias donde hay aglomeraciones de personas no es recomendable. En eso somos enfáticos. No es no expresarse, sino expresarse de una manera ordenada e inteligente”, expresó el ministro.

Andrés Scagliola, excoordinador de la Secretaría de la Diversidad de la comuna, publicó en su cuenta de Twitter: “Una decisión política que no se entiende es, de arranque, una mala decisión”. “Espero que se abra un espacio de diálogo y, a partir de allí, se construya la inteligencia colectiva necesaria para rectificar”, señaló.

La diputada frenteamplista Bettiana Diaz escribió un hilo al respecto en su perfil de la misma red social: “El 24 nos encontramos en la calle porque invisibles y en el clóset: nunca más”. En un segundo comentario agregó: “Como dije en otras oportunidades, no alcanza con colgar banderitas [LGBTI], es necesario el compromiso con la lucha por nuestros derechos, si no es washing, muchaches”.

El colectivo feminista Cotidiano Mujer también se pronunció en Twitter: “Ante un Estado ausente, la lucha está presente”, sostiene el tuit que replica el comunicado de la coordinadora.