La Coordinadora de Feminismos encabezó en la tarde del miércoles la primera alerta feminista del año en el Centro de Montevideo por el femicidio de Leticia Tonna, de 26 años, asesinada el viernes 14 en una localidad rural de Bella Unión, en Artigas. La movilización recordó también el femicidio de Carolina Olivera Pintos, de 47 años, ocurrido el 3 de enero en el mismo departamento. Por el primer femicidio del año, la plataforma de colectivos no convocó una manifestación presencial, pero llamó a manifestarse el 4 de enero a través de las redes sociales.

Al igual que en oportunidades anteriores, la convocatoria de este miércoles fue en la plaza Libertad, pero esta vez la marcha no siguió el trayecto usual. Las manifestantes partieron desde allí por la avenida 18 de Julio hasta las inmediaciones de la Intendencia de Montevideo y luego volvieron al punto de partida. En el medio hicieron varias paradas, en las que leyeron en voz alta los nombres de las dos mujeres asesinadas. Si bien no hubo un cartel con su nombre, también recordaron el caso de la mujer de 33 años asesinada en La Teja. Su cuerpo fue encontrado calcinado el viernes pasado en una fábrica abandonada y en la investigación no se descarta ninguna hipótesis, incluida la de un femicidio.

Al llegar otra vez a la plaza, las participantes leyeron al unísono la proclama. “Seguimos en alerta porque juntes somos fuertes, y nos es necesario recordarnos que nunca más queremos el confinamiento mandatado a nuestros hogares donde con emergencias sanitarias o no: nos matan, nos violan, nos excluyen y discriminan desde el solapado racismo cotidiano, nos desaparecen, nos someten, nos explotan física y emocionalmente”, afirmaron.

Tonna fue asesinada por quien era su pareja, un hombre de iniciales ADRG, de 38 años, en la localidad de Mones Quintela, en Bella Unión. Tenían cuatro hijos de diez, ocho, seis y cuatro años. Al otro día del femicidio, un peón rural encontró un celular con manchas de sangre que luego se determinó que pertenecía a la mujer asesinada, y comenzó su búsqueda. Horas después, personal de la Seccional 7ª de la Jefatura de Policía de Artigas encontró al hombre en las orillas del arroyo Iracumbí, en la desembocadura en el río Uruguay. Pretendía suicidarse, pero la Policía logró disuadirlo y, finalmente, se entregó. A unos metros, en su auto, estaba el cuerpo de la mujer.

Olivera Pintos fue apuñalada por su expareja, identificado como Elson del Valle, de 57 años, en la vivienda que compartían en el barrio Independencia de Artigas. La mujer fue intervenida de urgencia en el Hospital de Artigas y luego trasladada a un CTI, donde falleció horas después. El hombre se atrincheró en la casa y se ahorcó.

“Nos llamamos a estar en alerta desde todos los rincones en los que estemos estos primeros días del año, compañeras, porque sabemos que el patriarcado no para”, sostiene la Coordinadora de Feminismos en una publicación en su cuenta de Instagram. Y agrega: “En los lugares en los que estemos, colguemos un pañuelo, improvisemos un cartel con lo que tengamos, hagamos una pancarta, hablemos con el de al lado, mantengámonos en alerta feminista”.