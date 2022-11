Este año se cumplen tres décadas de la creación del servicio 0800 4141 de atención, orientación y asesoramiento a mujeres en situación de violencia de género. Por ese motivo, la Intendencia de Montevideo (IM) y la Fundación Plenario de Mujeres del Uruguay (Plemuu) organizaron, el lunes, una ceremonia de celebración, en la que impulsoras de esta herramienta y autoridades de organismos involucrados destacaron el valor de la línea telefónica en el abordaje de la violencia hacia las mujeres basada en género.

Una de ellas fue la directora de la División Asesoría para la Igualdad de Género de la IM, Solana Quesada, quien aseguró que “la creación de este servicio es un hecho histórico y trascendente para el movimiento feminista en Uruguay y para las políticas de género y de respuesta a la violencia hacia las mujeres”.

Quesada aprovechó la instancia para anunciar la inauguración de “No estás sola”, una nueva vía de atención y orientación a mujeres en situación de violencia de género a través de Whatsapp. Acerca del funcionamiento, explicó que, al enviar un mensaje con el texto “No estás sola” al 099 019 500 –la línea móvil de la IM–, la persona recibe de forma automática información sobre políticas públicas departamentales y servicios con los que cuenta la comuna para dar respuesta ante situaciones de violencia basada en género.

Este servicio de información automatizada ya comenzó a funcionar este lunes y está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Además, quienes se contacten a través de Whatsapp entre las 15.00 y las 21.00 podrán solicitar atención personalizada de parte de un equipo.

A la vez, la directora adelantó que “a fines de este año” se pondrán en funcionamiento dos servicios de atención dirigidos a niñas, niños y adolescentes en “situación de maltrato y abuso”. “Cuando hablamos de violencia hacia las mujeres no podemos dejar de tener en cuenta que las niñas, niños y adolescentes también son víctimas y sufren las consecuencias de la violencia de género y patriarcal, además de que también hay una violencia específica dirigida hacia ellas y ellos”, fundamentó Quesada.

Estos servicios funcionarán en la Comuna Mujer 13 (Avenida Sayago 1160) y en la Comuna Mujer C ubicada en la Casa de la Cultura Zona 3 (General Flores y Propios).

La evolución del 0800 4141

Plemuu es la organización que lleva adelante el proyecto del 0800 4141 desde sus inicios en 1992. Su presidenta, Nelly Fagúndez, contó durante el evento que el servicio surgió a partir de la demanda, “principalmente”, de las “mujeres montevideanas” que militaban por sus derechos. “Éramos muy pocas y también había pocas organizaciones, unas ocho o nueve. Juntas le planteamos esta demanda al entonces intendente Tabaré Vázquez”, relató. Luego, la IM hizo un llamado público para convocar a organizaciones sociales interesadas en trabajar en la instalación de este servicio. Plemuu se presentó, ganó y se dio inicio al 0800 4141.

“Fuimos aprendiendo lentamente junto a las telefonistas, otras mujeres impulsoras como Mariella Mazzotti, la IM, la Comisión de la Mujer y, de a poco, fuimos descubriendo de qué se trataba la violencia hacia las mujeres basada en género”, señaló Fagúndez. “En aquel momento, la violencia doméstica era lo que visualizábamos como más grave. Pero en la medida en que empezamos a atender las llamadas, descubrimos muchas otras situaciones de violencia”, aseguró.

La herramienta resultó exitosa y comenzó a crecer. “Las mujeres del interior se apropiaron del servicio”, dijo la presidenta de Plemuu. Eso, en un principio, significó un “problemita” para las operadoras porque no conocían los servicios de atención que funcionaban en el interior, pero dejó sobre la mesa la necesidad de extender este programa a todo el país. “Como no teníamos información sobre qué recursos existían en el interior, hicimos una gira por todo el país. En cada departamento, nos acercábamos al gobierno departamental para presentarles el modelo del intendente de Montevideo y para pedirle a las autoridades que crearan servicios locales y que las mujeres pudieran ser atendidas en su territorio”, recordó.

Fagúndez dijo que, al principio, recibían “unas 5.000 llamadas anuales” y hoy son “unas 13.000”, lo que se traduce en un promedio de entre 35 y 40 llamadas diarias. “Desgraciadamente tenemos que decir que la violencia doméstica no disminuyó, sino que se agravó. Tenemos muchos recursos, pero aún faltan. Fundamentalmente, cuando las mujeres se quieren ir de la casa y no tienen a dónde ir. No hay refugios suficientes para ella y sus hijas e hijos”, planteó.

Política “emblemática”

El 0800 4141 comenzó a tener alcance nacional cuando todavía funcionaba en la IM, pero luego “se vio la necesidad de que fuera la puerta de entrada a los servicios de respuesta de todo el país, con servicios que trascendían al gobierno de Montevideo”, explicó Quesada. Por eso, en 2019 se firmó un convenio para que el servicio pasara a funcionar en la órbita del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Para la directora de Inmujeres, Mónica Bottero, este programa constituye la política de respuesta a la violencia basada en género “más emblemática” del país. La jerarca destacó su carácter “precursor y pionero” en la región, y resaltó la lucha de “tantos años” de grupos de mujeres para alcanzar esta meta.

Durante el evento, Bottero asumió el compromiso de reestablecer el servicio de acompañamiento de las operadoras que trabajan en el 0800 4141, que actualmente está suspendido, y reafirmó el compromiso de Inmujeres en la “mejora” de la línea telefónica para que “cada vez llegue más lejos e incorpore nuevas tecnologías”. Asimismo, la directora del instituto recordó que desde julio de 2021 el servicio 0800 4141 está disponible las 24 horas del día, todos los días del año.

Por su parte, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que, aunque todavía hay situaciones en las que se tiene que explicar que la violencia doméstica “está mal”, es “un avance cultural por lo menos no tener que explicarlo tanto”. “Hay que seguir, tenemos la gran ventaja de tener un movimiento social fuerte, latente, que no baja los brazos, que no hay rincón que no deje de mirar”, expresó, y señaló que la IM se compromete a “acompañar esa mirada, a tender la mano y nuestra acción en todo lo que sea posible”.