La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno de México informó que trabaja en la creación de un registro de agresores sexuales y femicidas que sirva para recabar información genética que pueda ser utilizada en las investigaciones. La noticia fue anunciada por la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, como parte del informe mensual del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que viven Violencias Basadas en el Género. La funcionaria dijo que el registro ayudará a que las fiscalías de los estados cuenten con un banco de ADN de uso forense. El objetivo es que la información genética pueda utilizarse en la vinculación de evidencia, “que permita compartir información entre fiscalías estatales, otorgando facultades a un grupo de expertos de la SSPC cuando se requiera su cooperación”, detalló.

En esa línea, Rodríguez adelantó que en los próximos meses se expedirá “un protocolo homologado de atención a la violencia de género y violencia femicida para primeros respondientes”. Además, se tramitará una certificación nacional a los cuerpos de seguridad de los niveles municipal, estatal y federal para que prevengan y atiendan estos casos “con los estándares adecuados”.

La jerarca explicó que planificará encuentros con grupos y partidos políticos para gestionar la aprobación del registro. “Hacemos un llamado a los titulares de todas las entidades federativas del país y fiscalías para que trabajemos siempre de manera conjunta e integral en la prevención, investigación y persecución de los delitos como la violencia sexual, la trata de personas, el femicidio y la desaparición de mujeres”, apuntó.

En la misma conferencia, Rodríguez expresó su “pésame” a las familias de mujeres que fueron asesinadas en un femicidio. “En México no queremos más violencia por razón de género; queremos paz, queremos tranquilidad, queremos que nuestras hijas e hijos, que nosotras mismas caminemos tranquilas y seguras por la calle”, señaló.

Justicia por Debanhi

Las declaraciones de la titular de la SSPC llegan en un momento de protestas multitudinarias en México contra los femicidios, a raíz del caso de Debanhi Escobar, de 18 años. En la noche del 8 de abril, la joven fue a una fiesta con sus amigas y nunca más regresó a la casa, ubicada en el estado de Nuevo León, al norte del país. Al día siguiente, la familia reportó su desaparición. Luego de 13 días de búsqueda, su cuerpo sin vida fue encontrado a cuatro metros de profundidad en una cisterna de agua a las afueras de un motel.

El femicidio generó indignación en distintos sectores de la ciudadanía y en grupos feministas que denunciaron irregularidades en la investigación. Unas horas después del hallazgo, el propio papá de Debanhi, Mario Escobar, criticó el trabajo de la Fiscalía de Nuevo León, que primero investigó el caso como un accidente. “Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, y nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo”, aseguró Escobar en declaraciones relevadas por el portal de la radio France 24. Al mismo tiempo, cuestionó la transparencia de los equipos de búsqueda, que ya habían peinado cuatro veces la zona en donde finalmente apareció el cuerpo de su hija.

A esto se sumó el malestar que generó la viralización de una imagen de la joven abandonada en la carretera por un taxista que, según la familia, podría haber tenido un papel determinante en el crimen. Medios locales mexicanos consultados por El País de Madrid aseguraron que la foto fue tomada por el taxista para probar que ella se bajó voluntariamente del taxi. Sin embargo, de acuerdo con el relato de la familia, los videos que tiene la Fiscalía revelan que Debanhi bajó del auto porque el conductor la estaba acosando sexualmente. A pesar de que la familia insiste en que este podría haber sido uno de los detonantes del femicidio, la Fiscalía de Nuevo León aseguró que el hombre “ha colaborado mucho” en la investigación y que “no hay absolutamente nada” que lo responsabilice de los hechos, por lo que lo dejó en libertad.

Entre el 1º de enero y el 31 de marzo de este año, 215 casos fueron tipificados como femicidios en México, según los datos publicados el 20 de abril por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El informe reporta otras 426 muertes de mujeres, que fueron categorizadas como homicidio doloso. Los colectivos feministas mexicanos denuncian que el sesgo en la tipificación del delito de femicidio –que tiene varios requisitos– impide que la gran mayoría de asesinatos contra mujeres se investiguen y se juzguen como tales.