Ivonne Klingler estaba parada sobre el pasto húmedo con la mirada clavada en un diario viejo. Unos minutos antes, se había acercado una compañera para regalarle ese ejemplar porque la descubrió en una foto. “Esta soy yo y este mi compañero; es de cuando salí de la cárcel”, contó emocionada, sin levantar la vista. Después leyó en voz alta el título de la nota: “¿Qué pasa después de la cárcel?”.

Klingler forma parte del colectivo Ex Presas Políticas de Uruguay, que entre otras cosas reivindica y promueve la construcción de un memorial que reconozca “los aportes de las mujeres en las luchas” entre junio de 1968 y marzo de 1985. La iniciativa empezó a tomar forma cuando el 3 de octubre de 2019 se instaló la piedra fundamental en el espacio Julia Arévalo, ubicado frente al Palacio Legislativo. Sin embargo, desde ese día quedó en pausa y recién este jueves –casi tres años después– se realizó la presentación oficial del proyecto, que está a cargo de la Intendencia de Montevideo (IM).

“Hoy se presenta, después de mucha lucha y de mucho tiempo, el proyecto del futuro memorial de reconocimiento de las ex presas políticas, que reconoce no sólo a las compañeras que estuvimos detenidas, que somos alrededor de 1.500, sino a una cantidad enorme de mujeres en todo el país que sufrieron la represión, la persecución, la tortura y que quizás no llegaron a ser detenidas pero sí plantaron la semilla de la lucha de las mujeres y de los varones durante todo el período de terrorismo de Estado”, dijo Klingler, en diálogo con la diaria. Recordó que fueron ellas las que pidieron específicamente ese predio, porque no querían “hacer un memorial sólo en un lugar de detención”, sino que fuera en un espacio que “represente la lucha de las mujeres en todo el país” y que “simbolice a todos”.

Klingler volvió al título de la nota del diario viejo para resumir el presente: “¿Qué pasa después de la cárcel? Pasa que seguimos luchando por un mejor país, por un reconocimiento de los derechos de todos y, sobre todo, por verdad, memoria y justicia, porque la impunidad sigue y, de los cientos de denunciados, hay muy poquitos procesados y condenados”.

Durante la presentación, que se celebró a metros de la piedra fundamental, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció que el proyecto se va a definir a través de un “concurso de ideas” cuyas bases se publicarán el 27 de junio, en el aniversario de la huelga general de 1973. “Proponemos que ese día inauguremos formalmente el proceso de construcción y reconstrucción de la esperanza”, remarcó, y dijo que se dará un plazo “seguramente de un mes y medio” para que “los jóvenes tengan tiempo de presentar ideas”. “Vamos a armar un equipo técnico que las acompañe todo el tiempo a ustedes en la definición del proyecto que elijan. Después de que esté elegido, con nuestro soporte técnico, lo vamos a realizar”, adelantó Cosse mientras miraba a las ex presas políticas, que se distinguían entre el público por sus remeras violetas.

“Un hito fundamental en la transmisión de la memoria”

Graciela Rodríguez, otra de las integrantes de Ex Presas Políticas de Uruguay, repasó el recorrido hecho desde el día en el que se propusieron tener un memorial. “Hace tres años, un grupo de mujeres ex presas comenzamos a reunirnos en Crysol con el objetivo de materializar el reconocimiento de la lucha de miles de mujeres de todo el país, militantes sociales, sindicales y políticas, perseguidas, detenidas, torturadas, desaparecidas, asesinadas durante la actuación ilegítima y el terrorismo de Estado entre 1968 y 1985. Todas ellas contribuyeron con su lucha al retorno de la democracia”, señaló la representante en el evento. Sin embargo, “desde la vuelta a la democracia en 1985, el Estado estuvo y sigue estando omiso respecto del reconocimiento y la visualización de las mujeres”, cuestionó.

Rodríguez recordó que, en octubre de 2019, a raíz de una resolución de la presidencia de la Asamblea General del Poder Legislativo y de un decreto de la Junta Departamental de Montevideo, “se facultó a la IM a erigir el memorial en este predio, donde se colocó la piedra fundamental”, y aseguró que, desde entonces, trabajan para “lograr los apoyos necesarios para avanzar en su construcción”. “Ahora, después de dos años de pandemia, el cambio de gobierno y las dificultades para avanzar, el gobierno departamental de Montevideo y la intendenta Carolina Cosse nos están habilitando la posibilidad de su realización”, continuó.

La integrante de Ex Presas Políticas aseguró que el memorial “será un hito fundamental en la transmisión de la memoria y en nuestro compromiso de siempre en la búsqueda de la verdad y la justicia”, y dijo que el colectivo seguirá trabajando “para que este espacio se mantenga vivo y sea un aporte para quienes no vivieron ese período y para que se conozcan las consecuencias trágicas del quiebre institucional”. Al mismo tiempo, el espacio constituirá “una reparación simbólica que el Estado aún hoy tiene pendiente con nosotras, con nuestros padres y madres, con nuestras hijas e hijos, y con la sociedad en su conjunto, que de una forma u otra sufrió las consecuencias del terrorismo de Estado”, puntualizó, antes de cerrar con un lema: “Nunca más terrorismo de Estado”.

Presentación del proyecto del memorial dedicado a las ex presas políticas, este jueves, en la Plaza de las Leyes. Foto: Federico Gutiérrez

“Hará justicia con todas”

Para Gastón Grisoni, presidente de Crysol, la concreción de este memorial “hará justicia con todas” las mujeres uruguayas que se enfrentaron cara a cara con el terrorismo de Estado y “les dará un lugar propio que recuerde sus luchas, sus compromisos, sus sufrimientos y dolores, pero fundamentalmente su contribución a que en este país haya libertades, derechos, legalidad y democracia”.

Grisoni celebró que Uruguay pueda contar con un espacio en un punto “tan importante de la ciudad” que “recuerde y rinda homenaje a las ex presas políticas de todo el país, a esas miles de uruguayas que de múltiples e infinitas maneras enfrentaron las medidas prontas de seguridad, las militarizaciones, la dictadura cívico-militar, el propio terrorismo estatal y que, por ello, estuvieron detenidas, privadas de su libertad, en la gran mayoría de los casos por largos períodos de tiempo”.

Por otra parte, dijo que, si Uruguay es “un país avanzado en materia de institucionalidad y Estado de derecho”, se debe a “una gran conquista del pueblo”, en la que las mujeres tuvieron protagonismo. “La democracia fue una conquista popular; es el resultado de luchas, de movilizaciones, de resistencia, en forma individual y colectiva, en Montevideo y en el interior, dentro y fuera de fronteras. En esa batalla histórica, las mujeres uruguayas supieron participar activamente en todos los planos y en todos los frentes. [...] Desde diferentes roles y lugares, jugaron un papel decisivo en todo el proceso del pasado reciente”, aseguró. “Fueron detenidas, desaparecidas, asesinadas, exiliadas, clandestinas, lucharon en el mayor anonimato, fueron rehenas, presas políticas, incluso [siendo] niñas y adolescentes. En Cárcel Central, en Cabildo, en Carlos Nery, en el hogar Yaguarón, en el Buen Pastor, en la cárcel de Paso de los Toros, en Punta de Rieles, en los centros clandestinos de detención y tortura, en Boiso Lanza, en Prefectura, en el Fusna y en diferentes cuarteles de todo el país”, recordó Grisoni.

El titular de Crysol aseguró que “es tiempo de que este memorial rinda homenaje a esas miles de luchadoras sindicales, estudiantiles, sociales y políticas, para que sigamos inspirándonos en la tarea de construir una democracia más justa, más digna, pero también más plena para todas y todos”. “Será un recordatorio y un compromiso con las responsabilidades por verdad, memoria y justicia, y por seguir asumiéndolas”.

Heroínas de ayer y heroínas de hoy

Además de reafirmar el compromiso de la IM con la construcción del memorial y de anunciar el concurso de ideas, Cosse profundizó en el trabajo que viene realizando la comuna con las ex presas políticas para entender cuál es el significado del proyecto. En ese sentido, la intendenta dijo que han compartido “el deseo y el anhelo de que este memorial sea un canto al futuro, a la construcción de historia, a la defensa de la vida”, como alude la frase escrita en la piedra fundamental y que se replica en las remeras violetas.

La jerarca manifestó la necesidad de que sea un memorial en honor “a las heroínas de nuestro país”, en referencia a las ex presas políticas, pero que, en ese “canto al futuro”, también “apoye, dé aliento y tienda una mano a las heroínas actuales de todos los días”. Así, se refirió “a la mujer joven que no consigue trabajo, a la mujer joven que carga con sus hijos, a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica, a la mujer vieja, desamparada, sin cuidado, que necesitamos en la construcción de la historia y del futuro, que inspire a las niñas y a las más jóvenes a animarse a cualquier cosa”. “En el heroísmo de ustedes, más que buscar una imitación, sentimos que buscan inspirar y dar el mensaje de cuidadosa compañía hacia todas las mujeres y hacia toda la sociedad”, afirmó.

Por otro lado, Cosse resaltó que con este proyecto la IM no está haciendo “ninguna dádiva”: “Estamos cumpliendo con el compromiso histórico que tenemos de rescatar la memoria, de construir futuro y, sobre todo, de construir esperanza juntas y juntos”.

La actividad terminó con la actuación de la Murguita de la Cárcel, dirigida por la docente, compositora y murguista feminista María José Hernández, y que constituye una de las iniciativas culturales que promueve el grupo de Ex Presas Políticas para contribuir a la construcción de memoria colectiva.