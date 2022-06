La comparecencia en el Senado del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para explicar la estrategia de la cartera frente al aumento de homicidios registrado en las últimas semanas duró más de diez horas. A lo largo del extenso debate, que puso el foco en la seguridad y en la convivencia ciudadana, unos pocos minutos fueron dedicados a la violencia de género. El tema fue introducido por la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura, quien durante su intervención consultó sobre cuáles eran las políticas del Ministerio del Interior (MI) para prevenir los femicidios y otras problemáticas vinculadas con la violencia de género, como las desapariciones de mujeres.

Sin embargo, Heber no respondió a ninguna de las consultas, por lo que la legisladora decidió elevar un pedido de informes al MI. “No hizo mención a mis preguntas, fue como un borrarme [...] Al no responderme, lo que se me ocurrió en el momento fue hacer un pedido de informes. Ya lo estamos elaborando y va a estar presentándose hoy o mañana. Veremos si en esta ocasión responde, esperemos que sí”, señaló Della Ventura, consultada por la diaria.

La senadora del Frente Amplio (FA) –que fue interrumpida por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, en un hecho que distintos sectores de la oposición calificaron de “violento”– consideró que, en general, el problema de los femicidios “no estuvo prácticamente tocado” durante la sesión y cuestionó que el equipo que acompañó a Heber no incluyera a la titular de la Dirección Nacional de Políticas de Género del MI. “Esa no es una buena señal en cuanto a la importancia que se le da al tema”, enfatizó Della Ventura. “Si nos preocupa tanto el narcotráfico, deberían preocuparnos también los femicidios, pero evidentemente por parte del ministerio no se quería tocar el tema”, insistió. En contrapartida, aseguró que el FA “en ningún momento dudó de que [el tema] tenía que ser incluido en la convocatoria al ministro”. “Si el tema de los femicidios no está dentro de las políticas de convivencia y seguridad, ¿en qué estamos?”, agregó.

El pedido de informes va a incluir la veintena de preguntas que la senadora pronunció el martes. La primera y principal apunta a saber qué acciones impulsó la actual gestión para prevenir específicamente los femicidios y si tiene un plan de acción para la prevención de “todos los hechos de violencia de género”. Además, la legisladora consulta sobre si el plan que elabora la cartera para “mejorar el tema de la seguridad” en el país incluye una perspectiva de género, tal como establece la Ley 19.580, y si se ha hecho una evaluación para saber cómo impactó la sustitución de la División de Políticas de Género por la dirección nacional –dispuesta en la ley de urgente consideración– en la ejecución de esas políticas.

Por otro lado, el pedido requiere conocer las razones detrás de la “disminución de funcionarios” que se capacitan en temáticas de género, y del “recorte” y la “eliminación” de cursos de género en la Escuela Nacional de Policía. También busca saber si el MI respondió a lo solicitado por la Red Uruguaya de Violencia Doméstica y Sexual en setiembre de 2021 en relación al “sostenido y progresivo deterioro de la calidad del servicio policial que se brinda a las víctimas sobrevivientes de violencia basada en género”.

El documento que presentará Della Ventura dedica un capítulo aparte a las desapariciones de mujeres. “Sabemos que hay un número de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes, que permanecen desaparecidas. No sabemos si fueron asesinadas o si fueron víctimas de la trata”, pronunció la senadora durante su intervención en el Senado, después de mencionar a Valentina Ferraz, la adolescente de 16 años que estaba desaparecida desde el 9 de mayo y cuyo cuerpo apareció este martes. Unas horas después, se supo que otra mujer que había sido denunciada como desaparecida, Shakira Morales, de 20 años, fue asesinada por su padrastro. En esa línea, la senadora pide al MI que detalle cuáles son las medidas que lleva adelante para encontrar a las que continúan desaparecidas, cuántas fueron denunciadas en el último año y si cuenta con algún mecanismo para apoyar a las madres que buscan a sus hijas.