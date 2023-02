El Senado de España aprobó este miércoles dos iniciativas insignia del Ministerio de Igualdad: la reforma del aborto y la ley trans. De todas formas, ambas propuestas deberán volver al Congreso de Diputados para su aprobación definitiva por algunas modificaciones introducidas. La titular de la cartera, Irene Montero, celebró el exito en la cámara alta de estas “leyes cruciales para afirmar con orgullo que somos un país feminista”.

El Senado ha aprobado hoy dos leyes cruciales para afirmar con orgullo que somos un país feminista: la nueva Ley del Aborto y la Ley Trans y de Derechos LGTBI. Gracias a todas, todos y todes por hacer posible que avancemos, juntas, a pesar de las feroces resistencias — Irene Montero (@IreneMontero) February 8, 2023

La ley de aborto, que modifica la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en 2010, recibió 146 votos a favor, 110 en contra y seis abstenciones. La iniciativa fue avalada por el Consejo de Ministros de España en mayo de 2022.

Entre sus principales planteos, la reforma propone eliminar los requisitos para abortar dispuestos en el artículo 14 de la ley vigente: la entrega de información sobre “los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad” y el “plazo de reflexión” de tres días obligatorio para las mujeres desde el momento en que reciben ese material. Además, elimina la exigencia del consentimiento de los adultos responsables para que adolescentes de 16 y 17 años puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

La norma sale del Senado con pocos cambios a pesar de que se presentaron cerca de 200 enmiendas, según informó El diario.es. Una de las modificaciones que se introdujo fue una propuesta del PSOE para impedir que en los servicios de salud se realicen prácticas que “pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o demorar, la formación de la voluntad” de las mujeres que tomaron la decisión de abortar. También, a petición de Esquerra Republicana de Catalunya, se añadió al documento que las mujeres que han visto vulnerados sus derechos sean informadas de la existencia de servicios de asistencia.

Durante su intervención en el pleno, Montero agradeció a la “mayoría feminista del Senado por hacer posible esta ley”. “Las mujeres feministas tenemos muy claro que sin derechos sexuales y reproductivos no somos ciudadanas de pleno derecho”, expresó, y agregó: “Aborto legal y seguro en la [salud] pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual para decidir”.

La ley trans sigue adelante

El debate en torno a la ley para personas trans, al igual que instancias anteriores, no estuvo exento de dificultades. No obstante, la norma prosperó y recibió 144 votos a favor, 108 en contra y dos abstenciones. La “Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI” obtuvo la luz verde del gobierno de España y de la Cámara de Diputados en diciembre, después de meses de idas y vueltas y discusiones internas entre los partidos que integran la coalición de gobierno.

La propuesta reconoce el derecho a la autodeterminación de género. Esto implica que, para realizar el cambio de nombre y sexo registral, no será necesario presentar un informe médico ni contar con al menos dos años de terapia hormonal, como lo establecía la ley aprobada en España en 2007.

El trámite podrá realizarse a partir de los 12 años; sin embargo, hay condiciones según la edad. Entre los 12 y los 14 años es necesaria una autorización judicial; entre los 14 y 16, el consentimiento de los representantes legales; y a partir de los 16 no se requiere ningún requisito.