En la tarde de este martes un grupo de trabajadoras de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) convocó a una manifestación frente a la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) por el despido de una trabajadora del Grupo R Multimedio -ex La República-. El 2 de marzo APU y la Asociación de Trabajadores de La R denunciaron que la desvinculación del cargo se dio luego de que la trabajadora anunciara su adhesión al paro de mujeres de este 8 de marzo.

Mientras en la calle integrantes de APU repartían volantes contra lo que consideran un “despido antisindical y misógino”, dentro del establecimiento se desarrollaba una reunión tripartita en la que participó el secretario general del sindicato de la prensa, Rody Olivera, la delegada de la Asociación de Trabajadores de La R, Luciana Bigliante, y el abogado de la empresa, según informó a la diaria la dirigente sindical Tamara García.

“La respuesta [de la empresa] fue que no iba a haber un reintegro y que el despido fue por una cuestión de desempeño, más allá de que a la trabajadora nunca se le llamó la atención por nada y hay pruebas de sobra de que ha sido una trabajadora que rindió mucho en este tiempo”, expresó García, que estaba presente en la manifestación. Asimismo, la sindicalista recordó las circunstancias en las que la trabajadora fue desvinculada del cargo y subrayó que “ninguna empresa te asigna tareas y a la hora te despide si tenés un mal rendimiento”. En ese sentido, aseguró que tienen “todos los detalles de las tareas que se le asignan a la compañera y cómo se notifica el despido luego de que el sindicato notifica la adhesión al paro”.

A raíz de los resultados de la reunión, “APU se declaró en conflicto” y las mujeres sindicalistas van a “apoyar y rodear a esta trabajadora”, aseguró García, y planteó que intentarán “dar una respuesta contundente mañana, teniendo en cuenta que es el 8M, que hay un paro de mujeres convocado y que ninguna trabajadora debería quedarse sin trabajo por adherir a la medida”. La dirigente sindical dijo que, por el momento, no habrá más instancias de negociación con la empresa y que el caso pasará a tener acciones judiciales.

Por su parte, el director periodístico de Grupo R Multimedio, Juan Carlos Blanco, aseguró a la diaria que el despido de la trabajadora “no obedece a nada relacionado con el 8M ni obedece a que no se pueda adherir a una medida totalmente justa, lógica y coherente”. “Todos los años el 8M salimos con un suplemento del Día Internacional de la Mujer, lo hacen las mujeres del diario. Y no sólo eso, sino que, este año, como todos los años, la delegada de APU dentro del multimedio escribió en el suplemento y va a salir la nota firmada por ella. Si hubiéramos hecho una medida represiva por ese tema, la principal dirigente de APU dentro del diario no estaría escribiendo para el suplemento”, planteó.

Blanco explicó que, como “le pasa a la mayoría de la prensa”, el Grupo R Multimedio tiene “un tema de financiamiento” y para mejorar su situación económica se hará una reestructura con un plan de suscripción paga. “Indudablemente, cuando a la gente le hacés pagar por lo que va a leer, tiene que tener cierto nivel de calidad”, sostuvo y continuó: “En este caso, la trabajadora [que fue despedida] ha tenido una cantidad de problemas en cómo escribe. No es que no sepa hacerlo, sino que le falta experiencia y aprendizaje”. En ese sentido, explicó que en la situación actual de la empresa es “muy dificultoso sostener en la plantilla a una periodista que no reúne las condiciones de optimización media, no digo excelente, para poder tener un producto cualificado de la manera que necesitamos para monetizarlo”.

En línea con lo que se habló durante la reunión tripartita, el director del medio afirmó que no van a reintegrar a la trabajadora. “No vamos a retomar a una persona que no despedimos por ser mujer ni por adherir al paro. Históricamente, todas las trabajadoras del multimedio el día de la marcha piden irse antes o no venir, y mañana va a ser así. La que no quiere venir, no viene, y no pasa nada”, manifestó.