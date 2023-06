La bancada de senadoras y senadores del Frente Amplio (FA) presentó esta semana un proyecto de ley que plantea la creación de una canasta higiénica menstrual para “la población más vulnerable” de Uruguay, según se lee en la exposición de motivos del texto, al que accedió la diaria. La iniciativa, impulsada por la senadora Amanda Della Ventura, propone que sea una prestación a cargo del Ministerio de Salud Pública (MSP), destinada específicamente a “personas que menstrúan” beneficiarias de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), personas en situación de calle, estudiantes de educación primaria y media pública, usuarias de salud pública y mujeres privadas de libertad.

El documento resalta la importancia de contemplar a “todas las personas que menstrúan”, en el entendido de que “tanto las mujeres cis como los varones trans y personas no binarias o intersexuales que menstrúan deben ser incluidas, ya que no debe agregarse una discriminación más a las que comúnmente tienen por víctimas a estos sectores de la población”.

La propuesta establece la entrega de distintos productos de gestión menstrual, de acuerdo a la opción que elijan las personas destinatarias, e incluye toallitas higiénicas y tampones de venta en comercios, toallitas higiénicas “de material lavable, ecológicas, reutilizables”, y la copa menstrual. Aclara además que, en los casos de las toallitas reutilizables y la copa menstrual, “la entrega se realizará por una única vez”.

Por otra parte, especifica que el Poder Ejecutivo “podrá realizar convenios con organismos públicos para facilitar la distribución y entrega de la canasta menstrual” en función de “la población objetivo destinataria del beneficio”. En ese sentido, la iniciativa prevé que el material se entregue “a través de los diferentes centros que ya posee nuestro país, utilizando los recursos informáticos para el adecuado registro, intercambio de datos entre los ministerios para que no se duplique el beneficio en algún caso en particular, y el control de la entrega”.

“Es un derecho que debería ser para todas las personas que menstrúan siempre en determinado período de su vida”, respondió Della Ventura a la diaria al ser consultada acerca de las razones para impulsar una iniciativa de este tipo. Sin embargo, en esta “primera etapa”, el proyecto se centra en las personas “más vulnerables a nivel socioeconómico”, porque es la población “que más lo requiere”, dijo la senadora.

La exposición de motivos detalla que “la salud menstrual de las personas con capacidad de menstruar que viven en situación de pobreza está doblemente vulnerada: por su sola condición como mujer o disidencia y por su situación de pobreza”. En ese sentido, asegura que “la desigualdad de género y la violencia económica afecta directamente la posibilidad de acceso a productos de primera necesidad en esta población, entre ellos, los relativos a la canasta menstrual”.

Esto implica que, “en el mundo entero”, sigan “enfrentándose a obstáculos que frenan la realización de su salud menstrual, barreras que tienen raíces profundas en el estigma y los estereotipos nocivos relativos a la regla y que refuerzan los sistemas y las sociedades patriarcales y discriminatorias, lo que da por resultado la denegación de sus derechos humanos y un aumento de la desigualdad de género”.

“Había que hacerlo un poco más amplio”

En junio de 2020, la diputada María Eugenia Roselló, del Partido Colorado, presentó un proyecto de ley que apuntaba a la creación de una “canasta higiénica menstrual” para todas las “personas menstruantes” beneficiarias de la TUS del Mides. Esa iniciativa, que desde entonces permanece en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, proponía aumentar el monto que se acredita en la TUS para que cada persona pueda costear los productos de higiene menstrual.

Della Ventura dijo que, teniendo en cuenta este antecedente, dialogó con Roselló “hace pocos días” para comentarle que presentaría este proyecto. La senadora destacó que la propuesta de 2020 “sólo apunta a quienes reciben la tarjeta del Mides” y desde el FA les parecía que “había que hacerlo un poco más amplio”. También resaltó la importancia de que la prestación esté en la órbita del MSP porque “es un tema de salud” y aclaró que, de todas formas, es fundamental la “coordinación entre los ministerios” involucrados, incluido el Mides.

Por su parte, Roselló dijo a la diaria que “obviamente” está de acuerdo con la iniciativa “porque es similar, casi igual” a la que ella presentó en 2020, y celebró que “más integrantes del sistema político” reconozcan que es un problema que “afecta a miles de adolescentes, mujeres y personas menstruantes que no acceden a estos productos de gestión menstrual y, por lo tanto, a una cuestión básica como es el derecho a la salud menstrual”. Sin embargo, reconoció que le “provoca un poco de sorpresa el hecho de que no hayan querido trabajar en el mismo proyecto que está en la comisión de Diputados, que no se haya querido entablar un diálogo para impulsar el proyecto en conjunto en esta comisión, que es lo que se hace de estilo cuando uno tiene un proyecto en común”.

Respecto de las diferencias en la modalidad de entrega planteada en uno y otro proyecto -una partida dineraria en el de 2020 y la distribución de los artículos en el más reciente-, Roselló dijo que en su caso la decisión se tomó porque “no querían impactar de forma negativa en los comerciantes más chicos”. “Tenemos que visualizar a qué personas nos estamos dirigiendo, son personas de extrema vulnerabilidad, en contexto crítico, que van a conseguir esos productos en el almacén de la esquina, en la zona en la que viven, no van a ir a Tienda Inglesa o Devoto. No queríamos quitarle la posibilidad a ese comerciante de vender ese producto”, explicó.

La diputada aseguró que hoy el contexto es incluso “más favorable” que en 2020 para implementar su propuesta, porque en aquel momento no existía la aplicación TuApp y “no había esas formas de control para saber qué compraban y qué no”. “En el contexto de hoy, hay herramientas que brinda el Mides que nos pueden garantizar que esas personas efectivamente vayan y consuman esos productos con la partida dineraria que se les incluya en la TUS”, agregó.

Tanto Roselló como Della Ventura dijeron que sería “bueno” que este tema sea contemplado en la próxima Rendición de Cuentas, que ingresará al Parlamento a fines de este mes. Para la diputada colorada, “sería un gran paso para nuestro país, ni te digo para el gobierno”.