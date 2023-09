“El abuso no es amor” es el nombre de la campaña que lanzó este martes en Uruguay Yves Saint Laurent (YSL) junto con la asociación civil El Paso, con el objetivo de sensibilizar sobre las alertas que se pueden detectar dentro de un vínculo de pareja. Analizar, problematizar y desenredar las lógicas que se juegan ahí es fundamental porque, si bien la violencia de género es ejercida en todos los ámbitos de la vida –desde el centro educativo, el lugar de trabajo o el espacio público hasta el boliche–, las cifras muestran que el contexto más riesgoso es el de la pareja.

De hecho, la última Encuesta de Prevalencia de Violencia Basada en Género, de 2019, reveló que casi la mitad de las mujeres uruguayas (47%) vivió una situación de violencia por parte de una pareja o expareja al menos una vez en la vida. También es el principal escenario de los femicidios que se cometen en nuestro país.

La campaña, que forma parte de una movida global de YSL -marca de L' Oréal Groupe-, invita a las niñas, adolescentes y mujeres a poner el foco en nueve “señales de alarma”: “ignorarte los días que está de mal humor”; “chantajearte si te negás a hacer algo”; “humillarte o menospreciarte”; “manipularte para obligarte a hacer o decir algo”; “sentir celos por todo lo que hacés”; “controlar a dónde vas y el aspecto que tenés”; “violar tu intimidad revisando tu teléfono o rastreando tu ubicación”; “aislarte, alejándote de tus amistades y familiares”, e “intimidarte diciéndote que perdiste el juicio o infundiéndote miedo”.

La idea es difundir esta información a través de materiales escritos y audiovisuales para que tenga el mayor alcance posible, pero también ofrecer una serie de capacitaciones para sensibilizar y “abrir los ojos” ante estas señales y, así, “contribuir a la prevención de la violencia en las relaciones”, según se lee en la página web de la campaña.

Las instancias de capacitación empezaron en mayo “a la interna”, con talleres dirigidos al personal de YSL, aseguró Mariana Alaniz, jefa de producto de la marca, durante la presentación. Ahora, con el lanzamiento público de la campaña, empieza una segunda fase que pone a disposición dos tipos de formación: una instancia presencial para organizaciones, colectivos y centros educativos, llevada adelante por El Paso, y un programa virtual al que puede acceder cualquier persona que esté interesada.

Alaniz aseguró que YSL tiene el objetivo global de “educar” en este tema a dos millones de personas para 2030 y adelantó que, en Uruguay, la primera meta es que las capacitaciones presenciales hayan alcanzado a unas 1.000 para cuando termine este año.

Así no

La activista y trabajadora social Andrea Tuana, directora de El Paso, recordó que la organización trabaja desde hace años en distintas campañas que buscan sensibilizar sobre la violencia en la pareja –como la de “Noviazgos libres de violencia”, que lidera el Instituto Nacional de las Mujeres–, pero que persiste la “sensación” de que es necesario “profundizar mucho más”.

Tuana consideró que “hay un avance súper interesante en las nuevas generaciones”, en cuanto a “su mirada de las relaciones de poder y el cuestionamiento a las desigualdades de género, al machismo”, pero advirtió que, aun así, siguen estando naturalizados algunos comportamientos violentos. “Seguimos reproduciendo el amor romántico de los cuentos de princesas y no hablamos de otras formas de amor y de vincularnos”, cuestionó la activista, y afirmó que campañas como esta ayudan justamente a “desnaturalizar”.

Por su parte, la socióloga Cristina Prego, también directora de El Paso, resaltó que, si bien la campaña “busca el empoderamiento de las mujeres”, también está orientada a los varones, para que “puedan empezar a identificar estas señales en ellos mismos y asuman la responsabilidad de transformar sus propias prácticas”, pero también puedan “decirles a otros varones que así no está bueno: que así no está bueno tratar a su pareja, que así no está bueno tratar a sus hijas e hijos, que así no está bueno tratar a su madre”.

“Hay un llamado a poner freno desde los varones, porque, si no, siempre somos las mujeres quienes tenemos que cuidarnos, quienes tenemos que decir que no, quienes tenemos que transformar esta situación”, señaló la experta. Y agregó que el espacio que habilita la campaña “implica discutir entre todos y todas qué es lo que está pasando, cómo podemos hacer desde nuestro lugar, y también hacernos cargo de decirles a nuestros amigos ‘así no; eso es violencia’”.