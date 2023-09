El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) tiene previsto discutir este martes un proyecto de resolución que apunta a modificar la Ordenanza de Expedición de Títulos para que se adecue a la identidad de género no binaria. La iniciativa se puso arriba de la mesa tras el reclamo de una persona trans no binaria que pidió que en su título se cambie “licenciado” en Psicología por “licenciade”.

En concreto, el orden del día de la sesión del CDC incluye la votación para agregar al artículo 14 de ese documento el texto siguiente: “Cuando mediare solicitud expresa del estudiante, el título o certificación académica que extiende la Universidad de la República a aquellas personas con identidad de género trans no binario que hayan adecuado su nombre conforme los procedimientos que establece la normativa nacional, se emitirá de acuerdo a su identidad de género. A estos efectos se incluirá el morfema e en el nombre del título correspondiente, de forma de identificar la identidad de género propia de la persona”.

En la solicitud la persona aseguraba que entendía que “en el sistema de bedelía y en la partida de nacimiento todavía no existe la opción no binaria” y que, por ese motivo, “por defecto esté previsto que use la palabra 'Licenciado' para el título”. “Sin embargo, ya realicé mi cambio de nombre y estoy viviendo como persona trans no binaria que usa el pronombre elle, por lo que hacer este cambio implicaría mayores garantías para mi derecho a la identidad en el ejercicio de la profesión”, planteó en la petición presentada el 27 de octubre de 2022, según consta en el expediente al que tuvo acceso El Observador.

De acuerdo con el mismo medio, después de analizar la petición y realizar consultas con distintos sectores de la Udelar, la Dirección General Jurídica sugirió al CDC en junio de este año “incluir los morfemas e, x como posibles marcas no binarias al sistema actual de emisión de títulos”, de forma que, por ejemplo, figure “Licenciade en” o “Licenciadx en”.

El organismo también contempló como alternativa que los títulos tuvieran una formulación que no implicara “marcar morfológicamente el género en la titulación” –por ejemplo: en el caso de la persona que hizo la solicitud, escribir que “posee una Licenciatura en Psicología”–. Sin embargo, Jurídica consideró que esa opción requería que, para que efectivamente se reconociera y respetara la diversidad de las identidades de género, todos los títulos debían expedirse bajo ese formato porque, si sólo aplicara a las personas no binarias, “entonces se reforzaría la visibilidad de los géneros binarios y la invisibilidad de los no binarios”.