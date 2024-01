La rueda de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, terminó en controversia este lunes cuando el mandatario se refirió a la diputada trans Salma Luévano, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como “un señor vestido de mujer”. Las expresiones fueron pronunciadas mientras se defendía de las críticas que recibió el fin de semana después de que se viralizara un video en el que Luévano saluda al presidente con un beso en un evento público y él parece alejarse rápidamente.

“Ayer [el periodista mexicano Joaquín] López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan, y el hombre tiene sentimientos”, dijo López Obrador. “Ayer besé a muchos, cómo no. Es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos ¿Por qué no voy a abrazar, por qué no voy a besar, qué tiene que ver la preferencia sexual? Es un beso en la mejilla y el señor López-Dóriga, machín”, prosiguió.

Así de abierto @lopezobrador_ saludo de beso y cuando confirma le pone distancia.#Humanista pic.twitter.com/2Sfl0OzsZi — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 7, 2024

Las declaraciones del mandatario generaron rechazo de usuarias y usuarios de redes sociales, en su mayoría identificados como activistas LGBTI+, que lo acusaron de “transfóbico” y recordaron que sus dichos constituyen lo que se conoce como “malgenerizar” –misgendering, en inglés–, un término que describe la acción de referirse a una persona con pronombres, nombres o expresiones que no se ajustan a su identidad de género.

“Después de más de cinco años de gobernar este país, el presidente niega la identidad de género de las personas trans, que tan vulneradas son en México y en el mundo”, cuestionó en X el colectivo LGBTI+ Abrazo Grupal. “Si lo hace de manera intencionada para dejar clara una postura de rechazo a las personas trans: qué miedo. Un gobierno que dice ser para todxs no puede dejar atrás a una población que vive violencia y discriminación en ámbitos como el laboral, familiar y educativo. Y si lo hace por ignorancia, pues también qué miedo. Salma Luévano pertenece al mismo partido que el presidente, son compañerxs de lucha y es una mujer bastante visible, debería saber quién es y cuál es su identidad”, agregó.

Por su parte, Alex Orué, activista no binarie y portavoz del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, dijo en la misma red social que “aunque sus declaraciones no hayan sido de mala fe, sus ‘descuidos’ ponen en riesgo a la diputada y estigmatizan a la comunidad trans”.

El domingo, después de que se difundió el video con el saludo, Luévano defendió a López Obrador en su cuenta de X, donde escribió: “El presidente sabe que soy una mujer trans y además hay un gran respeto mutuo. Por lo que veo en tu caso, López-Dóriga, tu estúpida ignorancia y cochino cerebro te hace creer que todos son de tu condición. Las fobias reflejan miedo e inseguridad. No se te olvide”. Al momento de publicarse esta nota, la legisladora no se había pronunciado sobre las declaraciones del presidente.