Tras el lesbicidio de Pamela Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, perpetrado por Justo Fernando Barrientos, quien arrojó un cóctel molotov en el cuarto de la pensión donde vivían, en el barrio Barracas de Buenos Aires, la organización Human Rights Watch (HRW) se pronunció al respecto en un comunicado en el que exhortaron al gobierno argentino a “llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente” del caso.

“Los funcionarios gubernamentales deben condenar y abstenerse de usar retóricas que estigmatizan a las mujeres queer y que podrían contribuir a un clima en el que se las perciba como merecedoras de violencia”, continuaron.

Este mensaje llega luego de que el vocero presidencial argentino, Manuel Adorni, se expresara este martes en rueda de prensa sobre el caso. “No me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo”, dijo. “Es injusto hablar sólo de este episodio cuando la violencia es más abarcativa”, agregó según consignó Página12.

En ese sentido, la organización con sede en Nueva York señaló que defensores de derechos humanos de Argentina manifestaron “consternación debido a los comentarios despectivos acerca de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) y sobre sus derechos, vertidos por políticos prominentes, algunos de los cuales ahora ocupan altos cargos, que pueden contribuir a los niveles de violencia ya elevados que existen contra las comunidades queer”.

HRW señaló que un informe publicado en 2023 por la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires concluyó que “las declaraciones agraviantes” de integrantes de La Libertad Avanza, partido del presidente Javier Milei, “fueron construyendo un clima de segregación, rechazo y discriminación; el terreno más fértil para las violencias hacia los colectivos históricamente vulnerables”.

El entonces candidato presidencial y actual mandatario dijo en televisión que la educación sobre género y sexualidad busca “exterminar la población” y causa “la destrucción del núcleo social más importante dentro de la sociedad que es la familia”, consignó HRW.

Asimismo, rememoró que, en noviembre de 2023, la actual ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, comparó al matrimonio igualitario con tener piojos: “Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos, es tu elección... Después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos”.

Un informe de 2023 de HRW mostró que en todo el mundo “se han registrado casos de parejas de personas lesbianas, bisexuales y queer (LBQ+) que fueron asesinadas, agredidas sexualmente, desmembradas o atacadas físicamente junto a sus parejas”.

La investigación arrojó que “hay una documentación insuficiente y crónica sobre este ‘riesgo de violencia letal’ hacia las parejas. En 26 países, incluida Argentina, las personas entrevistadas mencionaron reiteradamente ‘el peligro extremo que implica mostrarse en público con una pareja LBQ+’ como una de las razones para no salir de su casa, abstenerse de tomarse de la mano con sus parejas o limitar sus desplazamientos y el uso de símbolos queer”.

Puntualmente en Argentina, los datos del gobierno de 2023 indican que 41,7% de esta población vive en la pobreza y que las parejas de lesbianas enfrentan mayores obstáculos para obtener una vivienda, lo cual las deja más expuestas, dado que no tienen la posibilidad de protegerse dentro de un hogar.