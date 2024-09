A un mes exacto de las elecciones generales, el tema de la diversidad prácticamente no aparece en la agenda de algunos de los principales partidos políticos. Una consulta realizada por la diaria a representantes del oficialismo y la oposición dejó en evidencia las diferencias que conviven dentro de la coalición y la marcada polarización que existe entre el Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN), que buscan diferenciarse en sus propuestas.

Mientras que desde el FA se sostiene que es el único partido comprometido con la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+, en el PN se señala que las propuestas de la izquierda tienen un enfoque “asistencialista” que no aborda las necesidades “prácticas de desarrollo y acceso a oportunidades”.

En el medio, el Partido Colorado (PC) prefirió no responder sobre las diferencias en este punto entre la izquierda y la coalición de gobierno, mientras que Cabildo Abierto (CA) contestó que su estrategia política “no distingue los derechos y obligaciones de las personas adultas según su orientación sexual”.

Diferencias entre el FA y el PN

Claramente, el tema aún sigue generando polémica: mientras que desde el FA las activistas trans Josefina González y Collette Spinetti señalaron a la diaria que es el único partido comprometido con la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+, Rosa Méndez, directora de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), consideró en representación del PN que las propuestas de la izquierda tienen un enfoque “asistencialista”.

“La diferencia básica que existe entre el FA y la coalición es que [...] la izquierda está posicionada en que estos derechos son necesarios, hay que mantenerlos y se requiere profundizarlos”, afirmó González. Además, agregó, “estos derechos van en sintonía directa con los valores que el FA viene proclamando, como la igualdad y la equidad. No solamente se ha encargado de incorporarlos y defenderlos, sino que también estamos haciendo un trabajo de integrarlos en nuestra práctica cotidiana y en todos los espacios”.

La activista aseguró que cuando el FA gobernó durante 15 años e impulsó una agenda de derechos, el resto de los partidos no la acompañaron en su totalidad, sino que lo hicieron de manera “muy parcial y a veces casi mínima”.

En la vereda de enfrente, Méndez dijo a la diaria que las propuestas del FA son “mayormente reparadoras y asistencialistas”, por lo que no tienen un “enfoque claro en el desarrollo sostenible; esto, si bien puede verse como un reconocimiento, no aborda las necesidades prácticas de desarrollo y acceso a oportunidades”. “Las propuestas se centran en reparaciones simbólicas y socioeconómicas sin un enfoque en el desarrollo, y esto puede limitar la capacidad de la comunidad de la diversidad sexual en Uruguay de avanzar en nuestra sociedad”, agregó.

Por su parte, Spinetti aseguró que otra de las principales diferencias que mantiene el programa del FA con el resto de la coalición es que incorpora la visión de las disidencias de género e impulsa el concepto de “transversalidad e interseccionalidad” en las políticas públicas. Eso, sumado a que plantea, además, que las identidades disidentes tengan “un rol dentro del gobierno”, lo posiciona a la “vanguardia”, agregó.

En cambio, la representante del PN indicó que, a pesar de que es “novedoso” que el FA plantee la inclusión y participación política de las disidencias en espacios de toma de decisión, “no especifica cómo se llevará a cabo esta participación ni plantea un objetivo claro”. “Hay una intencionalidad de enfocarse en las interseccionalidades por discriminación, pero agrupa a todas las poblaciones vulnerables en una misma categoría, ignorando sus particularidades y necesidades específicas [...] Ignorar estas diferencias impide la concreción de soluciones verdaderamente inclusivas y efectivas”, consideró.

“Creo que el FA atiende lo reiterado y no innova en sus propuestas. En resumen, el PN se enfoca en medidas proactivas concretas de desarrollo y descentralización, mientras que el FA se centra en la inclusión simbólica y asistencialista”, indicó Méndez.

En cambio, el coordinador de programa de CA, Marcos Methol, dijo a la diaria que el partido no tiene referentes en materia de diversidad sexual y aseguró que su programa “no distingue los derechos y obligaciones de las personas adultas según su orientación sexual”. “Lo que sí hay son propuestas para contrarrestar la influencia de la ideología de género en la educación y la justicia, en la sexualización de los niños y la división de las familias”, señaló.

En cuanto al PC, la Coordinación Ejecutiva del Programa prefirió, en diálogo con la diaria, no hablar sobre las diferencias con el FA y apostó por destacar los logros que entendió que se alcanzaron en esta administración con respecto a este tema.

Propuestas del FA

Spinetti y González coincidieron en que la innovación más importante que se presenta en el programa del FA es la perspectiva interseccional y transversal de las políticas públicas.

“Hoy en día, las políticas sociales no sólo tienen que trabajar con el lente de género, sino que además desde la interseccionalidad. Los protocolos que se arman ya no pueden ser genéricos, porque no todos, dentro de una comunidad, y en especial dentro de la comunidad LGBTI+, somos iguales; algunos son migrantes, personas afro, de frontera, del centro del país, de la zona metropolitana, de diferentes clases sociales”, explicó Spinetti.

Además, la activista dijo que es “absolutamente revolucionario” que el FA incorpore los derechos políticos de las disidencias, “algo que no se observa en otros partidos de izquierda en la región”. Asimismo, González afirmó que las principales propuestas pretenden profundizar las políticas públicas y las normativas vigentes al día de hoy que se vieron “desestimadas y poco o casi nada implementadas” en la gestión actual de gobierno. “Lo que estamos proponiendo es que esas políticas se profundicen, se revisen, se mejoren y, sobre todo, se implementen debidamente, de acuerdo con el espíritu y la forma con la que fueron construidas”, agregó.

En materia de salud, el FA propone descentralizar la atención a las disidencias en todo el país y, en lo que tiene que ver específicamente con la Ley Integral para Personas Trans, aplicarla e implementarla debidamente y descentralizar los servicios para que las personas que viven en el interior no tengan que viajar a Montevideo para tratamientos específicos.

Además, Spinetti destacó que el FA propone la sensibilización de los profesionales de la salud en la atención de las disidencias y plantea promover la salud mental.

Con respecto a la educación, González y Spinetti afirmaron que se pretende retomar la implementación de los protocolos de protección a las trayectorias educativas que en esta gestión de gobierno “se dejaron sin efecto”. Spinetti dijo que el FA propone “espacios libres de estereotipos”, y señaló como uno de los grandes objetivos asegurar la permanencia y la culminación en los centros educativos.

Mientras tanto, González indicó que es necesaria la incorporación de la educación sexual integral porque le facilitará “la vida” a las niñas, niños y adolescentes, y hará que sean conscientes de que “tienen derecho a saber que nuestras sexualidades existen y que las personas que habitamos estas cuestiones tenemos derechos”.

“Estas cuestiones en materia de educación sexual previenen y de alguna manera informan y dan herramientas a las personas para no ser víctimas de abuso, de trata ni de violación, porque son conocimientos y herramientas que logran que las personas puedan fortalecer las capacidades de conocimiento sobre sí mismas, los límites que se le debe poner al otro con respecto a nuestros cuerpos. Eso es la educación sexual integral y es algo de lo que este país carece brutalmente, nos han educado en la ignorancia brutal con respecto a esos temas”, agregó.

El programa del PN

Por su parte, Méndez destacó que la propuesta nacionalista se basa en continuar con las medidas que ya se vinieron trabajando en este período de gobierno y destacó el impulso que se ha tenido en materia de descentralización. Con respecto a este tema, puso como ejemplo los consejos departamentales de diversidad sexual que están en los diferentes departamentos del país.

“La política pública, si no está descentralizada, es imposible que llegue a todas las personas [...] No es lo mismo el acceso a la medicación, a hormonas, cuando estás en Montevideo o en Cerro Largo”, ejemplificó.

Además, destacó la TUS Trans (Tarjeta Uruguay Social para Personas Trans, del Mides) y remarcó que el PN pretende potenciar su alcance para aquellas personas trans que se encuentren en el índice de carencias críticas por extrema pobreza.

Por otro lado, Méndez dijo que en el programa del PN se plantea la expansión de becas educativas para personas de bajos ingresos, incluidas las personas trans, y se refuerza la necesidad de capacitaciones en centros educativos para promover el respeto a la diversidad.

En el área de la salud, propone la descentralización de servicios especializados para personas trans y la mejora en la atención de salud mental, con enfoque específico en personas trans privadas de libertad.

La visión del PC

La Coordinación Ejecutiva del Programa del PC dijo a la diaria que este partido ha sido un “impulsor clave” de políticas en materia de diversidad a lo largo del último período de gobierno, y puso como ejemplo la incorporación de la variable de género en el Censo Nacional de 2023. Además, afirmó que ha trabajado en colaboración con organismos nacionales y departamentales para combatir la “discriminación sexual y racial”.

En su programa, el PC refleja un “compromiso claro hacia la convivencia sin discriminación, apoyándose en el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social y otros organismos”. “En particular, se hace referencia a nivel de discriminación racial de continuar reduciendo las brechas que se mantienen entre la población afrodescendiente y el resto de la población en términos de empleo”, agregó el equipo.

El PC también propone talleres de sensibilización sobre bullying y violencia en centros educativos, así como campañas de concientización sobre violencia de género y trata de personas.

En el ámbito educativo, busca crear “espacios seguros” y promover una “educación integral” que fomente la no discriminación. Plantea cursos específicos para combatir el bullying desde el séptimo grado hasta el final de la educación media. A la vez, propone políticas de inclusión educativa para poblaciones vulnerables, incluyendo a personas trans.

En cuanto a la salud pública, la Coordinación Ejecutiva de Programa afirmó que el “compromiso es continuar mejorando la calidad de atención y la accesibilidad de los servicios de salud, asegurando un trato digno y atención adecuada en todas las consultas”.