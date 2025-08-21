En un mes en el que el tema tuvo gran protagonismo a nivel nacional y regional, y tras la aprobación del pedido expreso que realizaron la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el gobierno de Uruguay ingresó formalmente a la Alianza Global por los Cuidados.

Creada en 2021, y con sede en México, se trata de una plataforma que reúne a gobiernos, sociedad civil, asociaciones gremiales, sector privado, organismos internacionales y la academia, para “posicionar y avanzar en la agenda de los cuidados desde el nivel local hasta el global”, según se lee en su sitio web. Para eso, “facilita y propicia espacios de diálogo, análisis, intercambio de experiencias y aprendizajes sobre los cuidados, su reconocimiento como una necesidad, un trabajo y un derecho”, agrega el texto de presentación.

Uruguay, pionero en el tema con la creación de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados, no integraba esta alianza y, según comunicaron desde el Mides, “cuando se realizó el cambio de administración, las organizaciones integrantes comunicaron sus grandes expectativas por la incorporación de nuestro país”, algo que finalmente se pudo concretar este mes.

La primera participación de Uruguay en una asamblea de la alianza, ya como miembro permanente, fue la semana pasada durante la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que estuvo centrada en la “sociedad del cuidado” y que llevó a Ciudad de México a una importante delegación integrada por la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, y la secretaria de Cuidados, Susana Muñiz, entre otras autoridades. Fue durante la instalación del “Pabellón de los cuidados”, una instancia impulsada por la plataforma para “entrelazar experiencias territoriales, debates políticos y miradas interseccionales” sobre la temática.

Los debates que se están dando a la interna de la alianza “están sumamente en consonancia con las discusiones necesarias en nuestro país”, explicó Patricia Cossani, adjunta de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, en una comunicación institucional difundida por el Mides. Una de esas discusiones, dijo, es la vinculada a la “financiación sustentable” de las políticas de cuidado y el “reconocimiento del cuidado como un derecho humano”.

Este mes se registró un hito en este último aspecto después de que, por medio de una opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconociera por primera vez que el cuidado es un derecho humano autónomo y que, por lo tanto, todas las personas tenemos derecho a ser cuidadas, a cuidar y al autocuidado.

Foto: MIDES

