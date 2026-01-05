A los 86 años, falleció Rosario Aguirre, socióloga uruguaya e histórica activista por el derecho al cuidado en nuestro país y la región. La investigadora y docente fue despedida este lunes por distintas organizaciones feministas, instituciones académicas y referentes de la sociología de género y de los estudios sobre cuidados, que la tuvieron de mentora.

Aguirre fue egresada de la primera promoción de la carrera de Sociología en la Universidad de la República (Udelar), en 1974, poco antes de la primera intervención de la institución durante la dictadura cívico-militar, según recoge el libro Antología esencial de Rosario Aguirre. Cuidados en agenda: género, trabajo y uso del tiempo, publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) en 2022. En esa etapa oscura de nuestro país, se exilió e hizo estudios de posgrado en Ecuador y Francia. Regresó a Uruguay a mediados de los 80 y se reintegró al Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (Ciedur), de cuyo grupo fundador formó parte.

La académica fue profesora titular investigadora y directora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, fundadora del Área de Relaciones de Género en el mismo departamento a comienzos de la década de 1990 y representó a esa casa de estudios en el primer Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género. Hasta el momento de su muerte, se mantuvo como investigadora emérita y evaluadora del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, además de haber seguido vinculada al Grupo de Investigación de Sociología de Género de la Udelar.

En paralelo a su vida académica, la socióloga mantuvo estrechos lazos de cooperación con la sociedad civil, especialmente a través de la Red Pro Cuidados, de la que fue cofundadora.

En los últimos años, obtuvo distintos reconocimientos por su activismo por el derecho universal al cuidado y sus aportes a los estudios sobre trabajo, cuidados y uso del tiempo. Así, en 2022 recibió el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, máxima distinción de Clacso, que “expresa el impacto intelectual y político de una vida dedicada a producir conocimiento crítico con sentido público”. Dos años después, en 2024, la Intendencia de Montevideo la nombró Ciudadana Ilustre por “sus aportes en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”.

De despedida

La directora nacional de Cuidados, Valentina Perrotta, despidió este lunes “con mucho dolor” a Aguirre, a quien describió como “una mujer maravillosa, una socióloga brillante, aguda y generosa, que nos cambió la vida a muchas” y que “aportó su militancia hasta el último día por la justicia social y de género”. “Un día triste para la sociología de género y el feminismo. Te honraremos siempre, amada Rosario”, expresó la jerarca en su cuenta de Instagram.

Desde las redes institucionales de la Secretaría de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social también despidieron a la referente, reconociendo sus “aportes decisivos para la comprensión del cuidado como una dimensión central de la organización social, de las desigualdades de género y de la justicia social”.

Por su parte, la fundación Plenario de Mujeres del Uruguay (Plemuu) la recordó en sus redes sociales como “una de las pioneras en la sociología de género en América Latina, enormemente reconocida por sus investigaciones en igualdad de género, feminismos, trabajo no remunerado, cuidados, vejez y desigualdades sociales”. La organización destacó además su colaboración “con importantes organismos internacionales” y aseguró que la investigadora “ha sido de enorme relevancia en la instalación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados” en Uruguay.

En tanto, la Red Pro Cuidados resaltó que su aporte “fue clave para dar relevancia al enfoque de género en el análisis crítico de la sociedad”, mientras Clacso remarcó la contribución de Aguirre a la institución “con generosidad intelectual, rigor académico y un compromiso sostenido con la igualdad y la justicia social”. “Quienes tuvieron la oportunidad de trabajar junto a ella saben que su aporte fue también humano: su mirada atenta, su ética del trabajo colectivo y su permanente disposición al diálogo marcaron profundamente nuestros espacios compartidos”, aseguró Clacso en su página web, y agregó: “Su obra y su compromiso permanecerán como referencia ineludible para quienes creemos en un conocimiento al servicio de la igualdad y la justicia social”.