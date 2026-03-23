“Son 35 años de políticas de género en la Intendencia de Montevideo [IM]. Eso deja en claro que somos tributarios de una historia, de una trayectoria de cosas que se han hecho durante todo este tiempo. La intendencia fue pionera en esta visión, en esta perspectiva, y en acciones vinculadas a la búsqueda de la justicia”, dijo el intendente Mario Bergara al inicio del evento en el que se presentó la estrategia quinquenal de la comuna para la igualdad de género, y que estuvo marcado por ese aniversario.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la perspectiva de género, con trabajar en el sentido de buscar la igualdad con perspectiva de género. Para nosotros, las políticas de género atraviesan todas las demás. Son una forma de gobernar, de ver el mundo. Son una postura ética, que va en el sentido de la equidad”, enfatizó el jerarca. “Queremos un Montevideo más justo, más equitativo, donde no haya retrocesos en el despliegue de derechos y en el disfrute de todas y todos”, agregó Bergara.

Luego de esta apertura, la directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la IM, Fiorella Buzeta, presentó los tres principales ejes de trabajo para este período: promoción de una vida libre de violencia de género y generaciones; transversalidad de la igualdad de género y participación; y empoderamiento y autonomía de las mujeres.

“Nuestro foco está en la atención a la violencia con servicios especializados en todo el territorio. Contamos con 14 Comuna Mujer y otros servicios complementarios en atención a la violencia para mujeres con discapacidad, para hombres que deciden dejar de ejercer violencia, el servicio 365 que funciona todos los días del año”, detalló Buzeta. A su vez, explicó que, en este quinquenio, la comuna “fortalecerá la atención en violencia a través de la capacitación de los servicios técnicos para mejorar las respuestas desde una perspectiva interseccional”.

También resaltó el programa Montevideo Libre de Acoso, que se enfoca en el trabajo ante situaciones de acoso sexual “en el transporte público, en los espacios públicos y en los locales de ocio nocturno”, y aseguró que hay una intención de “proyectar” su alcance “en espacios como canchas de baby fútbol y las ferias”.

Respecto del segundo eje, secretaria general de la intendencia, Viviana Repetto, remarcó que existe “una apuesta a la transversalidad de las políticas de género y a la interseccionalidad, que implican que la igualdad de género no es una responsabilidad de una sola área, sino que es una forma de diseñar las políticas públicas en toda la IM”. En relación con el tercer eje, puso el foco en “el impulso al empoderamiento, la participación y la autonomía de las mujeres, entendiendo que no hay igualdad real sin capacidad de decisión y sin autonomía económica”.

Repetto hizo hincapié en la importancia de reconocer el trabajo acumulado de 35 años en materia de políticas de género, en tanto “habla de una construcción sostenida, de una acumulación de aprendizajes, de avances que construyeron y abonaron a consolidar a Montevideo como una referencia en políticas de igualdad”.

En la misma línea, Buzeta aseguró que “en cada quinquenio se avanza, se profundiza y se diversifica en distintas dimensiones que hacen a la igualdad”, aunque aclaró que “no alcanza con lo hecho”. En ese sentido, afirmó que “cada avance nos compromete a ir por más. A profundizar, a escuchar, a transformar. “Hoy reafirmamos ese camino. Con convicción, con responsabilidad y con esperanza. Porque Montevideo no retrocede: avanza, incluye y transforma”, señaló.

Plan Departamental de Cuidados

En el marco del eje sobre empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, la IM está trabajando en la elaboración de un Plan Departamental de Cuidados, que “busca desarrollar una política de cuidados en Montevideo que contribuya a enfrentar una de las desigualdades de género más importantes después de la violencia de género: la división sexual del trabajo”, explicó Buzeta, y agregó que esta iniciativa “será una de las líneas prioritarias de esta administración”.

La directora detalló que el plan “se propone articular las acciones existentes e impulsar nuevas políticas que aborden las necesidades de cuidado de personas dependientes, de las personas que cuidan, la promoción de la corresponsabilidad social y de género, y el diseño de la ciudad integrando los cuidados”. Informó que, con ese objetivo, ya se están llevando a cabo reuniones con autoridades del gobierno nacional y la Junta Nacional de Cuidados, y están previstos encuentros con los diferentes municipios y departamentos de la IM.

“La intendencia ha entendido que gobernar es también cuidar, que la igualdad no es un discurso, sino una construcción diaria, y que cada política pública con perspectiva de género es un paso más hacia una ciudad más justa, más libre y más humana”, concluyó Buzeta.