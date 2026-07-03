Organizan el Primer Encuentro Nacional de Varones Antipatriarcales: cuándo, dónde y cuáles son los objetivos

El Centro Cultural de Ciudad de la Costa, en Canelones, será sede el próximo sábado 8 de agosto del Primer Encuentro Nacional de Varones Antipatriarcales hacia la Igualdad. La jornada es organizada por tres colectivos –Varones por la Igualdad, Red de Masculinidades Uruguay (RedMasUy) y Varones Antipatriarcales por la Reflexión, Revisión y Acción (Varra)–, con el objetivo de “reunir a los varones del Uruguay que tengan valores de género igualitarios, para reflexionar, aportar ideas y planificar acciones en pro de masculinidades justas”, así como “crear un espacio para reflexionar sobre la necesidad de cambiar el sistema patriarcal de la sociedad por otro con igualdad de género, que elimine los privilegios y las características dañinas de los varones”, según se lee en el programa de la actividad, difundido por los organizadores.

En la invitación al encuentro, los grupos convocantes aseguran que el público objetivo son “los varones de la comunidad en general y organizaciones en favor de masculinidades en reforma”. La jornada, que se desarrollará desde las 8.30 hasta las 18.00, contará con las palabras de apertura de Mónica Xavier, directora del Instituto Nacional de las Mujeres y recientemente designada presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos. También participará en la introducción el escritor y periodista Mario Delgado Aparaín, quien en 2006 impulsó una primera marcha de varones por Montevideo, según recordaron este jueves Alberto Curiel y Fernando Fuentes, integrantes de Varones por la Igualdad, en la diaria Radio.

Después de la introducción, el encuentro propone una dinámica de trabajo en talleres, divididos en cinco ejes temáticos entre los que los participantes podrán elegir: “El orden patriarcal y el machismo en sus expresiones cotidianas”; “las violencias y la muerte están en nuestras manos: ¿cómo las impedimos?”; “género, política, violencia simbólica y batalla cultural”; “conversando en el boliche sobre sexualidad y el modelo dominante de la hombría”; y “relaciones de los varones igualitarios con los feminismos y el movimiento de la diversidad”. La idea es que, después, cada grupo comparta lo trabajado en una plenaria.

De acuerdo con el programa preliminar, la actividad también prevé exposiciones de las referentes feministas Raquel Hernández, Andrea Tuana y Nohelia Millán, y de Luciano Fabbri, docente y capacitador argentino sobre masculinidades, políticas de género y sexualidades.

“En este momento tenemos más de 70 inscriptos y esperamos que sean más de 100”, aseguró Curiel. El activista, que también integra Varra, dijo que la convocatoria está dirigida “a todos los varones y no a especialistas ni académicos”, para “huir” de los “términos especializados” y “llegar al hombre común y corriente”.

Consultado sobre las características de quienes ya se anotaron, Curiel dijo que hay unos 25 que son integrantes de los tres colectivos organizadores, otros autoconvocados, y después “hay un compromiso del Ministerio del Interior de enviar por lo menos diez policías que van a participar en el encuentro”, y van a asistir “obreros y otros trabajadores” a partir de lo surgido de una reunión con el área de género del PIT-CNT. “También invitamos a los distintos partidos políticos y no sabemos bien cuál va a ser la respuesta”, señaló. “Esperamos que venga gente de todo tipo, con la inquietud, con cierta sensibilidad por el tema, y que el encuentro haga de gran parlante para que llegue al resto de la sociedad”, resumió.

Por otra parte, dijo que hay una intención de que “estén bien representados el interior y la capital”. Sobre ese tema en particular, Fuentes apuntó que “la realidad del interior es muy diferente” y por eso uno de los objetivos de los colectivos es “generar una red de varones en el interior que estén sensibilizados con estos temas”. En esa línea, dijo que en estos meses se han integrado compañeros de Salto, Soriano, San José, Rocha, Maldonado, Tacuarembó y Lavalleja. Aseguró que, de hecho, el encuentro iba a ser inicialmente en Minas, pero “eso generaba un problema de logística importante”, por eso se trasladó a Canelones, pero la idea era no hacerlo en Montevideo “para dar ese símbolo de que queremos llegar al interior”.

El foco en la violencia de género

En la convocatoria del encuentro, los colectivos afirman que su “mayor preocupación” es “la violencia basada en el género” hacia mujeres, niñas, niños, adolescentes y disidencias. Consultados sobre qué acciones llevan adelante en términos de la prevención de estas violencias, los integrantes de Varones por la Igualdad aseguraron que su grupo particularmente “trabaja mucho en lo social”.

“Hacemos talleres muy frecuentemente”, introdujo Fuentes. “El año pasado hicimos un taller en un club deportivo barrial, participamos en un caso de denuncia de violencia de género en un club deportivo de básquetbol para elaborar un protocolo, hemos trabajado con varones que están en prisión. La tarea, fundamentalmente, es la de intercambio, reflexión, conversatorios y talleres”, señaló, y destacó que al mismo tiempo realizan talleres de “autoformación”, a la interna, con expertas no solo en violencia de género sino en otros temas, como “política y género” o “economía de género”.

En paralelo, dijo que pretenden “llegar a los medios de difusión para manifestar que hay varones que estamos en esa misma lucha que están las feministas y que reconocemos en los feminismos el liderazgo absoluto en esto”. “Tenemos clarísimo que nosotros somos parte del problema, entonces queremos ser parte de la solución, codo a codo”, agregó.