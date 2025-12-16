La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad de la República firmaron este lunes un acuerdo para impulsar el laboratorio de innovación abierta Uruguay GreenTech, una iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre la investigación académica, el sector productivo y las políticas públicas en tecnologías verdes.

“El objetivo es fortalecer el vínculo entre la investigación académica y el sector productivo, mediante acceso conjunto a conocimiento y desarrollo de soluciones aplicadas a tecnologías verdes. El proyecto, [que comenzará a operar en 2026], se iniciará con la creación de dos plataformas abiertas de investigación: una enfocada en baterías y electromovilidad y otra en energía solar fotovoltaica”, explicó, en diálogo con la diaria, el presidente de la ANII, Álvaro Brunini.

El líder de ANII consideró que esta iniciativa muestra la “relevancia” que tienen las energías renovables y la innovación como políticas de Estado para Uruguay, y remarcó que esta iniciativa contribuye a seguir posicionando al país como un referente en dicha materia.

“La iniciativa contribuye a seguir posicionando a nuestro país como un referente. De esta manera también se podrán captar proyectos del exterior que utilicen el laboratorio de innovación abierta y de esta manera exportar conocimiento”, añadió.

Durante el lanzamiento del laboratorio, también participaron el rector de la Udelar, Héctor Cancela, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y el director general del Ministerio de Educación y Cultura, Carlos Varela.

“Innovar en comunidad”

Según un comunicado publicado por ANII, la meta es generar nuevas capacidades en el país y fomentar oportunidades de negocios.

Luego de la firma del acuerdo, Cancela consideró que el objetivo de la iniciativa es “innovar en comunidad, generando ecosistemas donde se compartan problemas, tecnologías y conocimientos para experimentar y encontrar las mejores soluciones”.

Cancela destacó que el laboratorio permitirá a los estudiantes desarrollar proyectos de grado y posgrado, al mismo tiempo que ofrecerá a las empresas la posibilidad de testear y aportar nuevas tecnologías vinculadas al futuro energético.

Por su parte, la ministra Cardona remarcó que la iniciativa representa una “innovación en la gestión”.

“Para nosotros [...] es un logro tener un laboratorio abierto [...] buscamos encontrar soluciones para el sector productivo de Uruguay, fomentar el crecimiento del país, impulsar empleo de calidad y exportar talento de la academia”, afirmó.

Asimismo, consideró que es un “ejemplo concreto” de cómo el país busca “seguir siendo líder en materia de las energías renovables”.

Mientras tanto, Arim remarcó la necesidad de fortalecer el puente entre el conocimiento y las empresas, al advertir que sin esa articulación “difícilmente Uruguay pueda sostener una senda de crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo”.

En tanto, Oddone indicó que la iniciativa forma parte de una política de Estado y es parte del “corazón” de la actual administración.

“Poder generar más recursos es clave para aumentar la productividad. La vinculación más estrecha entre el mundo del conocimiento y la actividad económica es fundamental. [...] Queremos preparar al país para una serie de iniciativas de inversiones que están relacionadas con el agua, la generación de energía y la movilidad”, concluyó.