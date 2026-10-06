Reinformados 2.0: se lanzó una nueva versión de la herramienta educativa que permite identificar información falsa

En el marco de las actividades por el Día del Futuro, el viernes la diaria presentó junto a Ceibal el lanzamiento de Reinformados 2.0, la segunda versión de una herramienta educativa diseñada para que niñas, niños y adolescentes desarrollen habilidades que les permitan identificar información falsa y distinguir la desinformación en entornos digitales.

Estudiantes de octavo año del liceo 29 Alicia Goyena recibieron a periodistas de la diaria y a representantes de Ceibal para conocer la nueva herramienta y conversar previamente acerca de los medios actuales para el consumo de información y la veracidad de las noticias.

“¿Cuántos de ustedes escucharon hablar sobre desinformación?”, preguntó a los estudiantes Brian Majlin, periodista de la diaria Verifica y moderador de la actividad. “¿Y qué escucharon sobre desinformación?”, volvió a preguntar. Tímidamente, alguna mano se levantó para dar respuesta.

“Cuando se habla de algo como si hubiera pasado, pero en realidad es algo que no sucedió”, se escuchó decir a uno de los estudiantes. “Datos que no son verdaderos, que nunca pasaron”, respondió otro de ellos. “El problema de la desinformación es que no permite que las personas accedan a información confiable, de calidad y comprobada”, explicó Majlin.

Un juego para reconocer información falsa

Después de intercambiar datos y miradas personales sobre el paso del tiempo a través de los medios de información, Natacha Valentini y Pablo Pagés, del departamento de Ciudadanía Digital de Ceibal, presentaron junto a Majlin la nueva edición de la herramienta lúdica, Reinformados 2.0.

Por medio de esta nueva versión, los usuarios se enfrentan a la historia de Rope, Gata y Pato, tres personajes que tienen un canal de stream y buscan un editor de contenidos que pueda identificar “qué información es confiable para su transmisión”. Cada jugador debe resolver seis desafíos aleatorios –de un total de 12 disponibles en la plataforma– en los que evalúa si las publicaciones son dudosas o verdaderas.

Reinformados 2.0 retoma la experiencia de La baba de la desinformación, la primera versión de este juego lanzado en 2021, pero incorpora nuevos desafíos vinculados a las formas de desinformación que enfrentan actualmente niñas, niños y adolescentes.

Para desarrollar esta versión, el equipo de Ceibal y la diaria trabajó previamente con estudiantes del mismo liceo para conocer qué contenidos y situaciones les generaban mayores dificultades a la hora de verificar información. A partir de ese intercambio, se diseñó esta nueva experiencia basada en situaciones cercanas a los adolescentes, como estafas vinculadas a la venta de entradas o videos manipulados con inteligencia artificial.

Estudiantes del liceo 29 durante el lanzamiento de Reinformados 2.0. Foto: Inés Guimaraens

El viernes, después de una primera prueba donde los estudiantes conocieron el juego, Majlin les pidió que escribieran de forma individual qué situaciones de las que encuentran actualmente en redes sociales o internet les generan dudas y qué hacen para comprobar si la información es verdadera. A partir de ese momento, varios estudiantes compartieron con el grupo las estrategias que utilizan para buscar y verificar información en internet.

Por su parte, Oriana, una estudiante, explicó que presta atención a las marcas de agua en fotos y videos para identificar si el contenido puede ser falso. Otro estudiante señaló que, por ejemplo, frente a dudas sobre ciertas regulaciones, busca la información directamente en sitios oficiales del gobierno.

Las experiencias y propuestas que compartieron los adolescentes servirán para seguir trabajando en la mejora de esta herramienta educativa y también en futuras experiencias. A su vez, antes de despedirse, cada estudiante recibió un ejemplar de Gigantes, la publicación de la diaria dirigida al público más joven.

Reinformados 2.0 está dirigido a niñas, niños y adolescentes de 10 a 15 años e incluye una guía docente que propone orientaciones y recursos para que los educadores puedan trabajar en el aula los distintos desafíos vinculados a la verificación de información. La herramienta se encuentra disponible a través del sitio web de Ceibal: reinformados.ceibal.edu.uy.