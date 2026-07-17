Cardona: llegada de Tesla es un “reconocimiento” a la política eléctrica que impulsa Uruguay y puede abrir nuevas oportunidades

El desembarco de la empresa estadounidense Tesla, liderada por el multimillonario Elon Musk, en Uruguay constituye un reconocimiento a la política de movilidad eléctrica que el país viene desarrollando desde hace años y puede convertirse en una oportunidad para impulsar nuevas áreas de negocio vinculadas a la infraestructura de carga, afirmó la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

“Es una marca que tiene su trayectoria, su experiencia, está confiando también (en el país), y es un reconocimiento a la política de movilidad eléctrica que venimos llevando desde hace tanto tiempo. Así que lo veo con buenos ojos”, dijo la ministra durante una rueda de prensa.

La llegada oficial de la empresa estadounidense se concretó el viernes, luego de que su fundador, Elon Musk, anunciara en la red social X que “Tesla (se encuentra) ahora en Uruguay”. La compañía comenzó a comercializar en el país los modelos Model 3 y Model Y y explicó que eligió a Uruguay por su liderazgo regional en la adopción de vehículos eléctricos.

La ministra señaló que, durante la reunión que mantuvo con representantes de la empresa, las conversaciones fueron más allá de la comercialización de vehículos eléctricos e incluyeron otros aspectos vinculados al desarrollo de la electromovilidad.

“Ojalá esto también implique más oportunidades en otros vectores de trabajo, porque también cuando nos reunimos con la empresa, no solo hablamos del coche eléctrico, sino que también conversamos de carga, de otros vectores que hay que desarrollar y que, obviamente, van de la mano con lo que estamos trabajando como política eléctrica”, afirmó.

Cardona explicó que esa tendencia responde a un cambio que observa a nivel internacional, especialmente tras la misión oficial que encabezó el presidente Yamandú Orsi en China a principios de este año.

“Yo lo que estoy observando a nivel mundial, y sobre todo desde que viajé a China, la misión con el presidente Orsi, es que todas las grandes marcas que tienen buenas ventas a nivel de coches eléctricos ya están considerando que pensar en la carga es parte de su negocio en este momento”, dijo.

A su juicio, ese proceso puede generar nuevas oportunidades económicas para Uruguay, no solo por la necesidad de ampliar la infraestructura de carga, sino también por el conocimiento, los servicios y la actividad económica asociados a ese desarrollo.

“Eso abre también nuevas oportunidades de trabajo y, por supuesto, más desafíos para Uruguay, que no solo necesita la carga eléctrica, sino que también como infraestructura y como parte del servicio que damos, sino también por el conocimiento que genera”, agregó.

La ministra sostuvo, además, que una red de carga extendida puede tener impactos que trascienden al sector energético.

“Tener infraestructura de carga en todo el país para lo que es Uruguay también implica que puedan crecer otras áreas de trabajo en el país, como, por ejemplo, el turismo”, añadió.

Tesla anunció oficialmente su llegada al mercado uruguayo a comienzos de julio como parte de su estrategia de expansión en América Latina.

La empresa destacó, en un comunicado al que accedió El Empresario, que Uruguay se consolidó como uno de los países líderes de la región en la adopción de vehículos eléctricos.

“Tesla busca acercar su innovador ecosistema tecnológico a un mercado que se ha consolidado como uno de los líderes regionales en la adopción de vehículos eléctricos”, explicó la empresa.

La empresa, que realizó el lanzamiento en la tarde del viernes en el Punta Carretas Shopping, comenzó a vender de forma oficial los modelos Model 3 y Model en Uruguay, que parten de los US$ 32.999 y llegan a US$ 49.990, a través de su sitio web. Según Montevideo Portal, en las primeras 24 horas desde la publicación de los precios, se habían reservado más de 200 vehículos.