De monitorear la covid-19 a predecir enfermedades en animales: la empresa uruguaya que combina biotecnología e IA

Nacida como una adaptación de un sistema creado para detectar la covid-19, la startup uruguaya ya monitoreó más de 20 millones de animales en Brasil, Chile y Ecuador mediante modelos de predicción y biotecnología.

Una tecnología desarrollada en Uruguay durante la pandemia de covid-19 para detectar la presencia del virus en el aire terminó convirtiéndose en una herramienta de inteligencia artificial (IA) capaz de anticipar brotes de enfermedades en la producción animal. La empresa uruguaya MetaBIX Biotech utiliza dispositivos de muestreo de aire, análisis de laboratorio y algoritmos predictivos para monitorear la salud de aves y cerdos y reducir las pérdidas productivas en el sector.

La compañía, fundada en 2022 como una spin off (empresa derivada) de un laboratorio de control microbiológico, ya ha monitoreado más de 20 millones de animales y opera en Brasil, Chile y Ecuador.

“La tecnología como tal surgió en nuestra primera empresa, un laboratorio de control microbiológico, y en el marco de la pandemia [de la covid-19] desarrollamos un dispositivo de muestreo de aire para monitorear SARS-CoV-2”, explicó a la diaria Laura Macció, cofundadora y CEO de MetaBIX Biotech.

Ese sistema fue utilizado inicialmente para controlar la circulación del virus en el transporte público y en frigoríficos que exportaban carne a China. Sin embargo, desde el comienzo sus desarrolladores identificaron un potencial mucho más amplio. “Siempre lo vimos como una herramienta que podría dar una solución principalmente en producción animal y también en salud humana”, señaló Macció.

Anticiparse a los brotes

A partir de esa experiencia, en 2022 nació MetaBIX Biotech, que combina una tecnología de muestreo de aire con técnicas de diagnóstico y herramientas de IA para las industrias avícola y porcina, sectores particularmente vulnerables a enfermedades respiratorias. El sistema funciona mediante dispositivos instalados en las granjas, donde los productores hacen muestreos semanales del aire durante apenas 30 minutos.

“Con solo 30 minutos es suficiente para tener una muestra semanal y, a partir de ahí, el laboratorio asociado cuantifica los patógenos que están presentes”, explicó la empresaria.

A medida que se acumulan datos, la plataforma construye lo que los investigadores denominan una “línea de base”, es decir, el comportamiento habitual de los microorganismos presentes en cada establecimiento. A partir de ese patrón, el sistema puede detectar desviaciones y evaluar riesgos antes de que se produzcan brotes o pérdidas productivas.

“Una vez que tenemos ese patrón, podemos empezar a decir cuándo un comportamiento no es normal y significa un riesgo”, sostuvo Macció.

La incorporación de datos productivos, como el peso de los animales o los resultados de faena, permite desarrollar modelos predictivos cada vez más precisos.

“Ya hemos desarrollado un algoritmo que anticipa con 90% de precisión, con una sola medición en el ciclo de pollos de engorde, cómo va a ser el descarte en faena [animales que no alcanzan los estándares esperados] del próximo ciclo de producción”, afirmó. Según explicó, esto permite adelantarse entre siete y ocho semanas a la aparición efectiva del problema.

De Uruguay a India

La tecnología de MetaBIX ya fue utilizada para monitorear más de 20 millones de animales en distintos mercados internacionales. La empresa trabaja a través de una red de laboratorios asociados y actualmente opera en Brasil, Chile y Ecuador. Además, la compañía se encuentra ingresando en la fase comercial en India y cuenta con sus primeros usuarios en Estados Unidos.

La expansión de la empresa ha permitido también medir el impacto económico de la herramienta. Aunque Macció aclaró que los resultados dependen de cada caso y de las características biológicas de cada producción, la empresa ha documentado retornos sobre la inversión que oscilan entre cinco y 14 veces el valor invertido.

El futuro de la producción animal

Para la CEO de MetaBIX, la IA desempeñará un papel central en la transformación de la producción animal durante las próximas décadas.

“La producción animal cada día es más eficiente y tiene muchos datos. Poder utilizar esos datos para entender los patrones de comportamiento es una oportunidad excepcional”, afirmó.

Macció sostuvo que, en el caso de su empresa, la utilización de IA no respondió a una “moda”, sino a una necesidad concreta para interpretar grandes volúmenes de información y ofrecer respuestas útiles a los productores. “No usamos IA porque esté de moda; genuinamente la necesitamos para responderle al cliente cuando tiene una situación de riesgo o no”, señaló.

Aunque reconoció que proyectar la evolución tecnológica a diez años se ha vuelto cada vez más difícil debido al ritmo de los cambios actuales, consideró que la convergencia entre IA biotecnología y sostenibilidad será determinante para el futuro del sector agropecuario.

“La IA y la biotecnología fusionadas van a tener un rol fundamental”, sostuvo. En particular, destacó el potencial de la bioinformática [disciplina científica que combina la informática, la biología, las matemáticas y la estadística] para comprender cómo factores como la alimentación, los microorganismos presentes en el organismo animal y las condiciones ambientales afectan la salud y la productividad.

“Hay mucha riqueza en los datos que puede ser analizada con IA. Eso nos permite comprender cuáles son las mejores condiciones para la producción”, concluyó.