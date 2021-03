Debe ser por la relativa facilidad de la enunciación de sus adjetivos, antepenúltima, penúltima y última, que nos hemos acostumbrado a darles importancia especial a las tres últimas. En este caso son las tres últimas fechas del Torneo Clausura. Un torneo que, como toda la temporada, se ha jugado de manera desnaturalizada, intervenida y atravesada por urgencias y contingencias más trascendentes que el fútbol. La fecha ya ha arrancado con una nueva intervención externa al reglamento y una nueva disputa que desnaturaliza la competencia. La etapa que ha comenzado con el partido entre Deportivo Maldonado y Defensor Sporting ya tuvo un golpe inesperado, que cambia la programación y modifica una determinación, contaminando aún más esta temporada excepcional. Ayer, hoy, mañana y pasado había partidos con la inclusión del VAR (Video Assistant Referee, por su sigla en inglés).

Su inclusión en la disputa del campeonato era y será a todas luces fuera de lo pactado en el reglamento en febrero de 2020. Por tanto la justicia, ecuanimidad e igualdad que el videoarbitraje, como elemento garantista, puede dar resultaría en contra de aquellos principios, porque se aplicará sólo en algunos partidos y en otros no. Algunos clubes perderán o ganarán puntos gracias al buen uso de un recurso que antes otros clubes no tuvieron, y esto es fundamentalmente antirreglamentario, porque no se pueden cambiar las leyes en el medio de una competencia. Aun así, a sabiendas de que es mejor tener un recurso más como el VAR, después de su aprobación institucional por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la aprobación de los clubes, en las últimas horas se frustró todo por una tardía e inesperada determinación de Tenfield, con cuyas imágenes se debe nutrir para su funcionamiento el VAR.

La empresa propietaria de los derechos de televisación comunicó sobre la hora que no estaba en condiciones de asumir las demandas técnicas del videoarbitraje en Maldonado. Por la tramitación del traslado del camión, o por la disponibilidad de sus técnicos, o algo así, que en definitiva no es más que la cubierta del enfrentamiento de la empresa de Francisco Casal con la actual dirigencia de la AUF, con algunos clubes y ‒algo que no es menor‒ con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien por estas horas, con un permiso especial del gobierno uruguayo, estuvo en piso oriental sin necesidad de cuarentena para visitar las obras de Torque. La aparente pérdida del dominio casi total de Tenfield en muchos aspectos de la vida de la AUF, la ausencia de la instalación inmediata de la Liga Profesional, para que los clubes más involucrados con la empresa puedan operar en beneficio de sus intereses, y la confrontación frontal y judicial con la Conmebol pueden ser algunos de los elementos que hayan incidido para que en esta etapa no se juegue con VAR, lo que aparentemente sí sucederá en las dos últimas.

Se juega

La etapa continuará este viernes con Rentistas, que está entre preparar el partido más importante de los que le quedan por delante –la semifinal del Uruguayo– y sumar un puntito para no mirar la tabla del descenso, enfrentando al ya descendido Cerro. Es a las 16.00 en el césped sintético del Complejo Rentistas. Absolutamente determinante para evitar la pérdida de categoría es el partido que a las 18.15 jugarán ante las cámaras de VTV –como todos– Boston River y Danubio.

El sábado hay programados dos encuentros: a las 16:00 en el Saroldi competirán River Plate y Torque por puntos importantísimos para la Anual, y específicamente para los celestes también por el Clausura. El sabatino de fondo es Peñarol-Plaza Colonia, que se juega en el Campeón del Siglo a las 19.00. Peñarol no puede dejar ni un solo punto en su aspiración de definir el Uruguayo, y por tanto su participación en la presente edición de la Libertadores. Precisa ganar tanto por el Clausura, donde está a 5 puntos del líder Liverpool, como por la Anual, donde está a 7 unidades de Nacional. Plaza precisa todos los puntos posibles para llegar a la Sudamericana.

El domingo la antepenúltima etapa se cierra con tres partidos: a las 16:00 en el Capurro, y por la clasificación a la Sudamericana, juegan Fénix y Cerro Largo; a las 18.15, Wanderers, que sumó un nuevo caso positivo de covid-19, recibirá a Progreso, mientras que en casi una final adelantada por el Clausura, a las 21.15, Liverpool intentará campeonar o dar un gran paso en el torneo visitando a Nacional en el Parque Central. Los tricolores, en cambio, podrían llegar a asegurar la Tabla Anual, que los llevaría a la final del Uruguayo y a la Libertadores.