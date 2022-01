No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Novak Djokovic perdió la batalla legal contra Australia y llegó a Serbia hoy, en calidad de deportado. El número uno del mundo del tenis, antivacunas, vegano y holístico, perdió la oportunidad de hacer historia sumando su título número 21 en el Australian Open.

Batalla perdida

Nole abandonó Australia este domingo. Por considerarlo “un riesgo para la salud”, por no haberse vacunado contra la covid-19, la Justicia rechazó la apelación del tenista para dar marcha atrás con la cancelación de su visa, y fue deportado.

La decisión que daba la razón al ministro de Migración Alex Hawke fue unánime entre los tres jueces, y además fue ratificada por el Tribunal Federal, por lo que su deportación incluyó además el castigo de tres años sin poder ingresar al país. El ganador histórico del Grand Slam, con nueve títulos, quedó impedido de estar presente en el ranking ATP del primer Grand Slam del año hasta 2025.

En su arribo a Belgrado, donde la expectativa estaba latente y cientos de seguidores lo esperaban con banderas y carteles en su apoyo, no quiso hacer declaraciones, y dejó el aeropuerto por una salida alternativa. Alegó que no hablará públicamente hasta que termine el Abierto de Australia el 30 de enero, competencia en la que aspiraba a sumar su Grand Slam número 21 y así convertirse en el primer tenista con esta cantidad de títulos.

“Estoy extremadamente decepcionado con el fallo del Tribunal de desestimar mi solicitud de revisión judicial de la decisión del ministro de cancelar mi visa, lo que significa que no puedo quedarme en Australia y participar en el Open de Australia”, expuso al momento de conocer el fallo.

De todas formas, sostuvo que respetaba la decisión y que cooperaría con las autoridades para su salida del país. “Me incomoda que el foco de las últimas semanas haya estado en mí y espero que ahora todos podamos concentrarnos en el juego y el torneo que amo”.

Por otra parte, Nole también quedó afuera del Roland Garros. La Ministra de Deportes de Francia, Roxana Maracineanu, expuso la consolidación de una medida del Parlamento. Se trata de un proyecto de ley que impondrá un certificado de vacunación para muchas actividades de la vida social, como los espectáculos deportivos, por lo que no se permitirá la participación de Djokovic en el Abierto de Francia, que se llevará a cabo entre el 22 de mayo y el 5 de junio de este año.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Maracineanu explicó sobre este nuevo certificado sanitario: “Desde que se promulgue la ley, será obligatorio para entrar en los espacios ya sometidos al pasaporte sanitario (estadios, teatros o salones) para el conjunto de los espectadores, de los practicantes, de los profesionales, franceses o extranjeros”.

Los principios como base

Mientras que a nivel mundial continúa la lucha por aumentar los índices de vacunación, Nole mantiene su postura en contra. Desde siempre se conoce su estilo de vida natural: el deportista mantiene una dieta vegana y un estilo de vida holístico que pone en el centro su salud mental como base de la salud física, entre otras prácticas que lo hacen destacarse en el mundo del deporte.

En abril de 2020, se manifestó en contra de la vacunación. “Personalmente estoy en contra de las vacunas y no me gustaría que nadie me obligara a tomar una para poder viajar. Si esto se convirtiera en una norma y una ley, ¿qué pasaría entonces?”, dijo en una charla en directo con sus compañeros de la Copa Davis.