Este jueves Uruguay se juega su clasificación al Mundial de fútbol de Catar 2022 en el estadio Centenario contra Perú. Con las más de 50.000 entradas vendidas, que se agotaron en cuestión de horas, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comentó la dinámica de ingreso al recinto y los protocolos sanitarios a seguir esta noche.

Las puertas del estadio Centenario se abrirán al público a las 16.30 y desde la organización se pide a quienes concurran que lo hagan lo más temprano posible para evitar aglomeraciones en las entradas. En esta línea, se decidió que para acompañar la espera hasta las 20.30, hora de comienzo del partido, habrá varios espectáculos: estará animando la tarde con música la DJ Vala Nirenberg y El Gran Gustaf acompañará con su unipersonal de humor. Además, como forma de alentar a la gente a concurrir temprano, se adelantó que habrá sorteo de camisetas entre el público.

Está permitido que los hinchas pasen con termo, mate y botellas de agua de plástico de hasta 600 ml. En cuanto al protocolo sanitario, se indicó que no se controlará la vacunación, pero sí será necesario el uso de tapaboca durante toda la estadía en el estadio, y sobre este punto se aclara que se permitirá ingresar recipientes transparentes de alcohol en gel de hasta 120 ml.

Tampoco podrán ingresar al estadio aquellos que vistan atuendo visitante en sectores de Uruguay ni público locatario en sectores de Perú, y si el personal del estadio detecta esta situación los hinchas podrán ser retirados del recinto sin derecho a reembolso o reubicación.

Como en otras oportunidades, estará habilitada la línea de teléfono 099 444 492, que comunica con el Centro de Control de Seguridad, que cuenta con paramédicos en cada tribuna para casos de complicaciones médicas o niños perdidos.

Consignas políticas

Desde la AUF se dejó en claro que no se permitirá ingresar al principal escenario deportivo del país con simbología que no sea de las selecciones de Uruguay o Perú, y aclara que esto implica que cualquier persona con carteles, banderas, gorros, camisetas o bufandas con contenidos políticos o de adhesión a clubes no podrán entrar.

La semana pasada el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, dijo a la diaria que en este partido de Uruguay, al igual que en los anteriores, no se permitirá el ingreso de “consignas políticas” a las tribunas y recordó que “en el partido con Venezuela”, el anterior por Eliminatorias, “ya se detuvieron algunas colocaciones de pancartas” y se retuvieron “carteles”. “Están instruidos los guardias de que se tiene que controlar la no entrada de consignas políticas”, sentenció Alonso.

Sin embargo, desde el comando del Sí se aclaró a la diaria que se espera marcar presencia con “globos, pegotines, balconeras y pañuelos” en los alrededores del estadio. Además, en la agenda de la campaña por el Sí que se divulga por las redes, se llama a ir “al estadio con rosado para alentar” a la selección.

Mientras, el coordinador del comando del No, Alejo Umpiérrez, dijo a la diaria que “la idea es armar una estructura competitiva”, y está previsto que se instalen mesas y gazebos y que haya “una movida”. Descartó que este partido sea tomado “como una apuesta en particular”, sino que es “simplemente un acto más de militancia”, aunque destacó que “es muy posible” que haya dirigentes “participando en la vuelta del estadio”.