El día antes de que comience la veda electoral se jugará la penúltima fecha de las Eliminatorias y Uruguay enfrentará a Perú en el estadio Centenario, con entradas agotadas y con chances de clasificarse al Mundial de Catar. Esta será la última oportunidad de las campañas del Sí y el No para captar adeptos en un evento multitudinario, y por eso preparan acciones para tener una fuerte presencia.

El partido será a las 20.30 del jueves, y desde las 18.30 habrá un “agite rosado” en los alrededores del recinto por parte de los militantes del Sí. Desde el comando se aclaró a la diaria que se espera marcar presencia con “globos, pegotines, balconeras y pañuelos”. Además, en la agenda de la campaña por el Sí que se divulga por las redes, se llama a ir “al estadio con rosado para alentar” a la selección.

Por su parte, la exsenadora frenteamplista Lucía Topolansky, en una rueda de prensa el miércoles, manifestó en referencia a la vestimenta de la selección: “No sé si la AUF [Asociación Uruguaya de Fútbol] me la llevará: el [día] 24 la camiseta tiene que ser de un lado celeste y del otro rosado”.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, aclaró a la diaria que el comentario de la exvicepresidenta “fue irónico, en broma”. Además, planteó que el Sí va a marcar presencia en el Centenario “porque siempre vamos al fútbol”, y habrá “medidas dentro del estadio” así como “en las inmediaciones, repartiendo material”. Dijo que la instancia “es importante” porque dentro de una campaña no hay “una única cosa, no es vertical sino que todo es central: el puerta a puerta, el ramblazo” y el encuentro de Uruguay.

El expresidente del PIT-CNT señaló que desde el Sí llaman a concurrir al estadio el jueves “con alguna indumentaria” rosada, respetando que “la celeste es de todos”, pese a ser el color de la papeleta del No.

“Movida” del No

Similares son los planes de la campaña del No para militar el día del partido. El coordinador del comando nacionalista por el No, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, manifestó a la diaria que las acciones serán planificadas por las distintas agrupaciones, pero “la idea es armar una estructura competitiva”, y entiende que el resto de los partidos de la coalición tomarán “la misma posición”.

Según dijo, está previsto que se instalen mesas y gazebos y que haya “una movida”. Sin embargo, descartó que este partido sea tomado “como una apuesta en particular”, sino que es “simplemente un acto más de militancia”. Igualmente, aclaró que “es muy posible” que haya dirigentes “participando en la vuelta del estadio”.

Con respecto al comentario de Topolansky sobre la indumentaria de la selección, el coordinador del comando del No dijo que “como chiste es muy bueno”. Aparte, agregó que no cree que “la camiseta de Uruguay y su color incida en la determinación del voto de la gente”, y que interpretarlo al revés sería “tener muy baja consideración de la conciencia política del ciudadano”.

En cuanto a la cantidad de indecisos ‒que según las encuestas representa un alto porcentaje de la población‒ Umpiérrez manifestó que “es producto de una gran desinformación y, por otro lado, una masa de información que no se puede asimilar debido a la complejidad de los temas propios de la ley de urgente consideración”.

AUF: sin “consignas políticas”

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, dijo a la diaria que en este partido de Uruguay, al igual que en los anteriores, no se permitirá el ingreso de “consignas políticas” a las tribunas. Explicó que “en el partido con Venezuela”, el anterior por Eliminatorias, “ya se detuvieron algunas colocaciones de pancartas” y se retuvieron “carteles”. “Están instruidos los guardias de que se tiene que controlar la no entrada de consignas políticas”, sentenció Alonso.

“Si vas con una camiseta o una bandera del Sí o del No, no se te va a dejar entrar”, explicó, y agregó que la seguridad tampoco permite la entrada con distintivos de clubes profesionales de fútbol y básquetbol. Igualmente, dijo que no será impedimento para ingresar llevar una prenda rosada, y tampoco lo será llevar una celeste. Para que no se le permita el ingreso, la persona debe portar un distintivo “explícito” por una de las opciones en el referéndum.

Con respecto al comentario de Topolansky, Alonso dijo que en el Ejecutivo de la AUF se tomó “con humor y en el marco de la campaña”, y aseguró que la exsenadora no hizo un planteo oficial. Explicó que si presentara una nota con ese pedido “se le va a decir que no, porque la camiseta es un símbolo” de la selección, y cambiarla “sería contaminar el tema futbolístico con uno político”.