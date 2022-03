No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Los comandos del Sí y del No realizan los esfuerzos finales para que sus papeletas sean las preferidas en el referéndum del 27 de marzo sobre 135 artículos la ley de urgente consideración (LUC). Ese objetivo los llevó a ambos, en los últimos días, a cruzar el Río de la Plata y presentarse en actos con el fin de convencer a los uruguayos que viven en Argentina. No obstante, de las declaraciones de los integrantes de ambos comandos se desprende que tienen expectativas dispares sobre la cantidad de adhesiones que pueden lograr en la vecina orilla.

Por el oficialismo, tanto el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, como el presidente del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde, se trasladaron a Argentina. Iturralde lo hizo esta semana y Delgado la anterior. El líder del directorio blanco dijo a la diaria que “alguna gente va a venir” a votar, pero en el oficialismo no esperan que esto sea “masivo ni nada que se le parezca”.

Delgado explicó que no tienen “ni la menor idea” de cuántas personas pueden llegar a Uruguay para votar en favor del No, pero aclaró que el PN no financiará ningún viaje y tampoco los organizará, como “está haciendo el Frente Amplio [FA]”. Además, sobre la presunción de que los uruguayos radicados en Argentina, en general, suelen llegar a Uruguay para votar a la izquierda, en este caso encolumnada en el Sí, dijo que “eso tiene una lógica de los que se fueron exiliados” y “son los que se mueven más a bandera porque se fueron tristes” y quedaron “muy aferrados” al FA.

El secretario de la Presidencia explicó que viajó a Argentina invitado por un grupo de nacionalistas, entre los que hay algunos jóvenes que están radicados en Argentina por estudio o trabajo y otros que están de forma “más bien transitoria”. Según dijo, “hay un mix de la gente vieja del Club Manuel Oribe [de Buenos Aires] y esta gente joven”, y aseguró que también “se arriman muchos argentinos que estuvieron vinculados a Uruguay” y “simpatizan mucho con el partido”. En este sentido, contó que la idea del viaje “es mantener prendido un fogoncito del partido allá con muchos compañeros”.

Además de las referencias a la LUC, Delgado explicó que en el diálogo con uruguayos radicados en Argentina también se habló de economía y temas vinculados, como “los tratados de libre comercio que estamos negociando y qué queremos hacer con la nueva visión del Mercosur que estamos planteando”.

“No vamos a ser pocos”

Otras son las expectativas del comando del Sí, que, si bien no tiene la esperanza de que se mueva la misma cantidad de gente que en otras elecciones, espera que varios miles lleguen por barco o vehículos particulares. Más allá de la gente que compre sus pasajes para viajar por vía fluvial, en el Sí organizan una caravana de autos. Daniel Pisciottano, secretario de Organización del FA en Argentina, dijo a la diaria que “el tema es que los micros de línea no cruzan para Uruguay” por cuestiones sanitarias.

“Estamos organizando la ida en auto”, dijo, y explicó que la propuesta incluye que quienes tengan vehículo y tengan espacio puedan incluir a otras dos o tres personas en el viaje y abaratar costos. Con este plan buscan que pueda viajar gente que no esté en condiciones de hacerlo por barco, porque “sale la mitad” hacer el recorrido en auto.

Igualmente, Pisciottano apuntó que la crisis económica en Argentina tendrá un impacto en la cantidad de uruguayos que puedan viajar. “Es claro que lo que podés gastar en un pasaje de ida y vuelta da para vivir unos cuantos días”, dijo, y agregó que, en comparación, Uruguay está muy caro, y para muchos que viven en Argentina “es imposible” pasar días aquí.

Pisciottano coincidió con la interpretación de que en Argentina viven uruguayos que, principalmente, están vinculados a la izquierda, porque se radicaron allí “desde el tiempo de la dictadura”, pero muchos están “viejos” y viven “con una jubilación que está muy baja”, lo que puede frenar la llegada masiva a Uruguay. “Aun así, no vamos a ser pocos los que vamos a ir”, lanzó.

El miércoles, tanto el dirigente frenteamplista Rafael Michelini como el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, José Olivera, estuvieron en Buenos Aires y participaron en un acto en un auditorio de la Central de Trabajadores de la Argentina. Pisciottano explicó que el objetivo de esto fue difundir el mensaje “para quien no esté enterado”, aunque en Argentina el comando del Sí viene “trabajando hace meses”, incluso para la recolección de firmas que luego habilitó el referéndum.

Antes de la actividad, Michelini concurrió a una entrevista con el programa de Víctor Hugo Morales en la radio 750 AM. Después de contar la historia de la LUC desde su presentación hasta su aprobación y luego la impugnación a algunos de sus artículos, expresó: “Como los uruguayos somos rebeldes pero acartonados, en vez de salir a romper las vidrieras de 18 de Julio salimos con la planilla a juntar firmas y juntamos casi 800.000, 30% del padrón de Uruguay”.

“Estamos a punto de hacer otra gesta, como aquella de 15 días de huelga general cuando vino la dictadura o el plebiscito por el No en plena dictadura”, dijo Michelini, y llamó a “que todo el mundo cruce” para sufragar.