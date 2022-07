Pasadas las 16.30 del lunes, en sede de la Secretaría Nacional del Deporte (SND), se reunieron diferentes dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), de la Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP), de la Asociación Uruguaya de entrenadores de fútbol, autoridades de la propia SND, más ex integrantes de la comisión directiva de Villa Española. Los temas fueron analizar la situación actual tras los hechos violentos que provocaron la determinación de la Mutual de parar el fútbol.

Tras la reunión, el primero en hablar con la prensa fue el presidente de la Mutual, Diego Scotti. El ex jugador dijo que la “reunión fue positiva” y servirá de articulación para nuevas reuniones que ayudarán a evaluar la situación. Consultado si el fútbol vuelve, Scotti fue conciso y concreto: “Por ahora no”.

Scotti comentó que, a la espera de confirmar próximas reuniones, es necesario estar más alerta y que se debe “escuchar a los que saben en esta materia”, tanto de la AUF como del gobierno, para después sí “posteriormente tomar una decisión”. “Lamentablemente se dio una ola de hechos violentos que hay que frenarla. Por eso el paro, porque pasó la órbita del fútbol. Entre todos hay que ver cómo minimizamos esto”, dijo el presidente de la Mutual, agregando que si bien “según los experto es difícil erradicar la violencia, hay que tratar de minimizarla a cero. Todas las partes que estuvimos hoy en la reunión y las autoridades que van a participar en las siguientes, trabajar para eso”.

Para Scotti el tema es claro. En su corta intervención dejó en claro la postura del gremio: “Desde nuestro lugar no podemos seguir jugando al fútbol cuando hay amenazas de por medio, cuando un jugador se retira por amenazas, eso está fuera de lo habitual y nos duele muchísimo”; además, sobre los acontencimientos en el club Villa Española, el ex jugador insistió con que el gremio está reclamando “que se invetigue a fondo lo que está sucediendo” y exigió que “haya medidas ejemplarizantes”. “A veces suceden cosas y parece que no pasa nada. Se tiene que sancionar para que sirva como ejemplo”, enfatizó.

Más voces

Otro de los que habló al salir de la reunión fue Sebastián Bauzá, secretario nacional del Deporte. Bauzá también habló ante los medios de prensa. El ex presidente de la AUF comentó que lo que está haciendo la Secretaría del Deporte es “articular con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, la AUF y diferentes estamentos para que esto se solucione y que vuelva el fútbol en mejores condiciones que cuando se suspendió. El tema de la violencia nos preocupa muchísimo”.

Al igual que Scotti, Bauzá puntualizó sobre el concepto erradicar la violencia. “Nos preocupa qué puede pasar con los jugadores que ya están entrenando en la Mutual, y que se pueda volver al fútbol lo antes posible pero siempre tratando de que este paro haya servido para erradicar, y es difícil usar la palabra 'erradicar' la violencia, aunque la Secretaría ha trabajado desde el primer día”, dijo.

Por la AUF la voz que se manifestó fue la del vicepresidente Gastón Tealdi. El dirigente comentó que, si bien es la Mutual quien debe levantar el paro, ve “positivamente que se pueda jugar el fin de semana”. Para Tealdi, la base de esto es el compromiso de la SND para “actuar en consecuencia”.

La Mutual, en ese sentido, tiene una asamblea importante el miércoles. Ahí los directivos se reunirán con los jugadores, informarán los pasos que se vienen dando y decidirán cuáles son los que se tomarán en un futuro. “Tendremos toda la información y es una buena instancia para bajar el tema y decidirlo con los futbolistas”, dijo Scotti.