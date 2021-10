No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Una encuesta de la consultora Equipos, difundida ayer por Subrayado, indica que si las elecciones fueran hoy, un 35% del electorado votaría al Frente Amplio y un 30% al Partido Nacional. Bastante más atrás aparecen el Partido Colorado (PC) (4%), Cabildo Abierto (CA) (3%) y el Partido Independiente (1%). Luego de que se conocieron estos datos el gobierno decidió intervenir al PC para, según explicaron fuentes de Presidencia de la República, “salvarlo de la catástrofe a la que se está encaminando”. Entre los problemas que justifican la intervención, las fuentes mencionaron los problemas en la administración del capital político, las dificultades para la renovación y la mala gestión de “una de las marcas más fuertes de la política uruguaya”. “Es increíble que hayan logrado devaluar tanto al batllismo. Eso sólo puede haber sido posible debido a una gestión completamente negligente. Hoy por hoy, los colorados no están en condiciones de gobernarse a sí mismos, y si no se hacía algo, podían terminar desapareciendo como partido. Esto sería algo muy negativo no sólo para ellos, sino también para el resto del sistema político. El gobierno tiene que evitar que esto pase”.

La baja intención de voto de CA también generó cierta preocupación en el gobierno. Las fuentes explicaron, en referencia a la intervención del Partido Colorado, que “era eso o fusionarlo con Cabildo Abierto, algo que descartamos por ahora, pero es una opción si esto no funciona, porque ellos también tienen problemas”.