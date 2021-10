El sábado circularon varias versiones en la prensa y en las redes sociales según las cuales la salida de Óscar Washington Tabárez de la dirección técnica de la selección uruguaya era un hecho. Entre los responsables de estas versiones había varios periodistas que desde hace mucho tiempo vienen pidiendo la cabeza del técnico celeste, y que reconocieron haberse “decepcionado” cuando la AUF lo confirmó en su cargo. “Yo viví una vida muy buena, pero la verdad es que ya no tengo motivos para seguir en este mundo. Estoy cansado y quiero irme. El problema es que no me quiero morir sin ver cómo echan a Tabárez. Yo te diría que, hoy en día, el principal motivo por el que sigo vivo es ver eso”, reconoció un comentarista radial. “Y este fin de semana pensé que se me daba. El sábado empecé a hacer los arreglos para mi velorio porque pensé que finalmente iba a poder descansar en paz, pero el viejo zafó nuevamente. Ahora tengo más ganas que nunca de que lo echen”.

En el caso de los periodistas que tienen otros motivos para vivir además de poder dar la noticia de que la AUF cesó a Tabárez la situación no es tan dramática, pero tampoco sencilla. “A nivel personal tengo mi familia, tengo amigos, tengo hobbies, así que mi vida no pasa exclusivamente por la suerte de Tabárez. Pero a nivel profesional realmente no sé a qué me voy a dedicar si finalmente le dan el raje. El sábado, cuando pensé que lo echaban, me alegré al principio, pero después me sentí como si estuviera frente a un abismo”.