Recién en estos últimos días, cuando falta muy poco para las elecciones de autoridades del Banco de Previsión Social (BPS), comenzó a circular en los medios de comunicación la información acerca de quiénes son los candidatos para representar a trabajadores, jubilados y empresarios en el directorio del organismo. Es que la desinformación sobre qué es lo que se vota y qué propone cada candidato es muy grande. Debido a esto, varios electores reclamaron a la Corte Electoral (CE) que incluya en el plan circuital, además del lugar en donde se vota, a quién se debería votar. “Si me obligan a hacer toda esta movida, por lo menos que no me hagan votar en blanco por no saber nada sobre los candidatos. No debe ser muy difícil. Que te pongan algo tipo ‘si usted votó al Frente Amplio tiene que votar tal cosa, y si votó a la coalición multicolor tiene que votar esta otra cosa’. Sería muy útil”, declaró un ciudadano que llevó esta propuesta a la CE.

Desde el organismo explicaron que se recibieron “muchas cartas con propuestas similares”. “Es claro que entre la ciudadanía hay muy poca información. Según algunos sondeos que encargamos, los brasileños que vienen a ver la final de la Copa Libertadores saben más de las elecciones que los propios uruguayos, porque leyeron algo sobre el tema para ver cómo los podía afectar. Los uruguayos directamente lo ignoran”, declaró un ministro de la corte.