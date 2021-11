No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

José Adán Olivera, ex jefe de Policía de Cerro Largo que renunció tras conocerse su participación en un caso de contrabando, será imputado por la Justicia en las próximas semanas. Si bien aún no hay una fecha para el comienzo del proceso en su contra, el exjerarca ya decidió quién lo defenderá. Se trata de un abogado brasilero a quien se trajo desde la ciudad de Yaguarón, en la frontera con Cerro Largo. “La verdad es que acá hay muy buenos abogados, pero con esto de que me sacaron del cargo voy a estar un poco apretado económicamente, así que decidí recurrir a un profesional del otro lado de la frontera”, explicó Olivera.

El ex jefe de Policía viajó a Yaguarón en su auto personal, consiguió allí al defensor y lo trajo escondido debajo de un asiento a través del puente binacional Barón de Mauá. “No tengo del todo claro cuál es el límite de profesionales que uno se puede traer de Brasil. Yo supongo que por un solo abogado no me iban a hacer problemas, pero andá a saber. Por las dudas lo traje escondido”.

Olivera está acusado de haber dado la orden de no detener a un camión que traía contrabando desde Brasil y de haberle advertido a uno de los responsables de la maniobra, que era oficial de policía, que estaba siendo investigado por la Fiscalía. “Yo estoy seguro de que voy a zafar, porque soy muy bueno luchando contra el delito, pero por las dudas voy a ir al juzgado con un abogado. A lo mejor el juez no entiende nada de combate al crimen y me quiere acusar de algo”.