El concierto con el que Jaime Roos festejará sus 50 años de carrera, y que se iba a celebrar en agosto de 2020, fue pospuesto por sexta vez, en esta ocasión debido a la posible realización de una final del Campeonato Uruguayo. El músico reconoció estar “un poco cansado” de los constantes cambios de fecha, aunque afirmó que sus días transcurren entre mucha actividad. “Después de la primera suspensión decidí aprovechar el tiempo y me puse a escribir la canción para Villa Española que me pedía el Canario Luna en “Que el letrista no se olvide”. Quedé conforme con el resultado, así que estoy aprovechando cada suspensión para seguir con la lista. Ya escribí sobre el parque Durandeau, los líos de la Extra, la Heroica Minifalda y el piropo que cosecha trepadita en el cordón, las barras trasnochadas que recorren madrugadas tapizando la ciudad, las madres del Pereira y los locos del Millán, entre otras cosas”, contó el músico.

Roos reconoció que si su concierto aniversario finalmente se hace en la nueva fecha, aún le quedarían pendientes algunos temas de la popular canción, aunque no cree que esto ocurra. “Honestamente creo que tengo para seis o siete suspensiones más, por lo menos. De hecho, lo que más me preocupa es que no voy a tener nada para hacer una vez que escriba sobre arrimarse al veterano, escuchar la rebeldía y negarse a obedecer. A lo mejor empiezo de nuevo y escribo algo diferente sobre los versos de Gamero”.