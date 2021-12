Por tercer mes consecutivo el gobierno decidió ignorar su propia fórmula para ajustar el precio de los combustibles y mantener su precio. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que el mantenimiento de los precios lo pone en camino de cumplir su promesa de campaña de no subir los combustibles. “Si yo prometo algo, me hago cargo de lo que prometo. Así que vuelvo a reiterar mi promesa: si la sequía en Brasil dura tres años y medio más, los combustibles van a mantener su precio”. Es que, según las autoridades, el motivo por el que Ancap no tuvo que recurrir a aumentos a pesar de que el precio del petróleo no paró de subir es que la sequía en Brasil provocó grandes ganancias a UTE por la venta de energía, que se produce con combustible vendido por Ancap. El mandatario adelantó que “vamos a hacer algún pequeño ajuste en la fórmula que calcula el precio de paridad de importación. Además del factor X, que son los sobrecostos de Ancap, vamos a incluir el factor verdeamarelo, que mide las precipitaciones en Brasil. Si el factor verdeamarelo baja, baja el combustible. Si sube, obviamente las tarifas se ajustan al alza. Pero esperemos que esto no pase. Yo confío en la estupidez del ser humano, que lo lleva a seguir arrojando carbono a la atmósfera a pesar de los efectos catastróficos que el calentamiento global tiene para el clima. Sí sé algo de la condición humana, hay sequía para rato”.