Durante la cumbre virtual del Mercosur que tuvo lugar el viernes 17 no se registraron importantes avances en ninguno de los temas considerados prioritarios para los estados miembros. El gobierno de Brasil, y en menor medida los de Argentina y Paraguay, tenían sus esperanzas puestas en que se aprobara una rebaja del arancel externo común, pero esto no se concretó debido a la negativa de Uruguay. De todas maneras, hubo algunos avances en la reforma del bloque; por ejemplo, el cambio en el diseño de la bandera del Mercosur, que pasará a tener a las Tres Marías en lugar de la Cruz del Sur. Desde el gobierno de Brasil explicaron que “si bien en un principio nosotros no nos tomamos muy en serio las propuestas de Uruguay de hacer reformas, con el tiempo nos dimos cuenta de que el presidente Luis Lacalle Pou tenía razón y era necesario actualizarnos. Se nos ocurrió que un buen primer paso era cambiar la bandera, que fue creada hace casi tres décadas y por eso reflejaba una realidad del Mercosur que no es la de ahora. Creo que debemos agradecerle a Uruguay por recordarnos en forma tan insistente que necesitábamos hacer cambios”.

La propuesta fue presentada por Brasil y secundada por Argentina y Paraguay, por lo que no tuvo votos en contra. “Afortunadamente logramos que el cambio en la bandera se aprobara por unanimidad. No hubiera sido un buen gesto que algo tan importante tuviera un voto en contra. Así que nos alegramos de que el resultado de la votación haya sido tres a favor en tres presentes”.