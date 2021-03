A pesar de que la pandemia de coronavirus está fuera de control y se disparó la cantidad de pacientes en cuidados intensivos, las personas que niegan que exista una pandemia siguen ocupando importantes espacios en medios de comunicación y redes sociales, y hasta hacen manifestaciones. Expertos en temas de comunicación reconocen que están apareciendo nuevas cepas de conspiranoicos resistentes a los datos sobre el avance de la pandemia. “Cuando empezaron a dispararse los fallecimientos esperábamos que la actividad de los negacionistas disminuyera, pero para nuestra sorpresa nos dimos cuenta de que ocurría lo contrario. Investigamos un poco y descubrimos que los negacionistas iban mutando a medida que se publicaban datos que confirmaban lo que, según ellos, no iba a pasar. O sea que los negadores de la pandemia demuestran tener una capacidad de adaptación mucho más grande de lo que creíamos”, explicó uno de estos expertos.

La situación actual es considerada “crítica”, ya que “es evidente que estas personas no van a cambiar de opinión por más evidencia que se les presente. Si se mueren 10.000 personas, van a seguir creyendo lo mismo. Si se mueren un millón de personas, también. Yo creo que, si en todo Uruguay queda una persona normal y un negacionista, este último le va a decir al primero que no se ponga tapabocas, que no respete la distancia social y que no sea corderito”, aventuró el experto.