El Estado uruguayo promulgó una ley por la que sancionará “con la pérdida de todos los derechos como ciudadanos de la República Oriental del Uruguay” a los oriundos que tomen en mate de silicona.

El diputado Andrés Elgome explicó a El Cascote News el alcance de la medida: “Todos los uruguayos que tomen mate en un recipiente que sea de silicona dejarán de ser uruguayos, les quitaremos la cédula, el pasaporte y todos los derechos (que no son muchos) que tienen como uruguayos”. El legislador ahondó sobre otras variables de recipientes: “Bancamos el vasito de vidrio, bancamos el de cerámica, el porongo es el original, pero el de silicona... ¡de silicona! No me hagas calentar”.

Elgome comentó también una disposición que finalmente no fue incluida en la norma: “Yo propuse sancionar a los que tomen mate dulce, también, pero no me la llevaron; se iban a llevar las dos y al final se llevaron esta”, sentenció.